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В Минске пообещали не отключать интернет во время чемпионата мира по хоккею

13.01.2021 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский Оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, мероприятие, которое, вероятно, отменят или перенесут в другую страну, выступил с сообщением.



В нём заявляется, что Беларусь по-прежнему готова проводить ЧМ и "обеспечить в полном объёме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе... противоэпидемиологического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей". Об этом было заявлено руководителю Международной федерации хоккея Рене Фазелю, который приезжал в нашу страну и встречался также с Александром Лукашенко (их дружеская встреча вызвала шквал критики, в том числе на родине Фазеля — в Швейцарии), передает "Еврорадио".

В сообщении оргкомитета — комментарии к вопросам, которые поднимали Фазель и Международная федерация хоккея. В этом тексте есть смешные моменты. Например, белорусская сторона "гарантирует стабильную работу сети Интернет". Как известно, в прошлом году во время массовых протестов в Беларуси регулярно отключался интернет.

Как известно, председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в прошлом году попал в скандальную историю, связанную с гибелью протестующего Романа Бондаренко. Басков попал под санкции Международного олимпийского комитета, к немуимеет вопросы и Международная федерация хоккея. Оргкомитет "в качестве жеста доброй воли" готов организовать встречу представителей дисциплинарного комитета IIHF с... генпрокурором Беларуси. А, как известно, именно Генпрокуратура уже два месяца медлит с возбуждением уголовным делом по факту убийства Бондаренко.

Также в сообщении оргкомитета заявляется о готовности "к диалогу как с Латвией... так и с любыми другими странами". А вот привязывание вопроса проведения в Беларуси ЧМ с изменениями Конституции или с организацией диалога с оппозицией названо "абсурдным" (о диалоге Лукашенко говорил и Фазель). Выясняется, что "диалог" уже идёт. А делегаты Всебелорусского народного собрания "выработают" основные подходы к изменению Конституции, которые будут приняты на референдуме.

Как известно, чемпионат мира по хоккею Беларусь должна была провести в мае-июне 2021-го вместе с Латвией. Однако последняя отказалась от совместного его проведения из-за массовых нарушений прав человека в нашей стране. Призывы к бойкоту ЧМ или к его переносу звучат из уст спортсменов, спортивных функционеров, общественных деятелей, политиков. Решение Совет Международной федерации хоккея примет в конце января.
 
 
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Белорусский Оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, мероприятие, которое, вероятно, отменят или перенесут в другую страну, выступил с...
 
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