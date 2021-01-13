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Десятый этап «Дакара»: Вишневский показал четвертое время

13.01.2021 21:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экипаж под управлением Алексея Вишневского показал четвертое время на десятом этапе ралли-рейда «Дакар-2021». Заезд прошел без инцидентов, гонщики ехали аккуратно и лишь немного уступили лидерам, сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ».


На десятом этапе экипажи добрались до оазиса Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии. Маршрут оказался скоростной, но пыльный: сложно было кого-то обогнать в условиях плохой видимости.

«Сегодня был скоростной пыльный участок. Мы стартовали не с лучшей позиции. В принципе как стартовали, так „паровозиком“ друг за другом и доехали до финиша. В пыли было почти невозможно кого-то обогнать, хотя Мартина ван ден Бринка в начале спецучастка все же обошли. Никаких проблем не возникло», — рассказал Алексей Вишневский.


МАЗ Алексея Вишневского привез четвертое время — 3 часа 16 минут. Победителем вновь стал чех Мартин Мацик, а следом финишировали два камазовских экипажа. Белорусам до лучшего результата не хватило около 3 минут. В турнирной таблице мазовский экипаж занимает шестое место с отставанием в 2 часа 16 минут от лидера гонки — россиянина Дмитрия Сотникова.

По возвращении на бивуак, первыми, кто встретил экипаж, были механики «МАЗ-СПОРТавто». Завтра самый длинный спецучасток ралли Дакар-2021, к нему необходимо подготовить гоночный грузовик тщательнейшим образом.

Предпоследний этап марафона приведет к городу Янбу на побережье Красного моря. Гонщикам подготовили самый протяженный спецучасток длиной 511 км. Как ожидается, будет много сложных отрезков с дюнами и другими песчаными ловушками.


 
 
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В турнирной таблице мазовский экипаж занимает шестое место с отставанием в 2 часа 16 минут от лидера гонки - россиянина Дмитрия Сотникова.
 
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