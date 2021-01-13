Мужчина развелся с женой и через полтора года похудел на 112 кг — безо всяких диет

Пользователь сайта Reddit поделился двумя фотографиями, на которых видно, что он резко похудел и изменился до неузнаваемости. Его пост опубликован в сабреддите Next Fucking Level («Следующий, блин, уровень» — прим. портала lenta.ru ).



Фото: Reddit.

Автор поста с ником Late-Community-5856 заявил, что после развода сбросил 112 килограммов за полтора года без диеты. На снимках видно, что он еще и сменил прическу: мужчине надоело ходить с залысинами, и он полностью обрил голову.

Пользователей сайта восхитило преображение: меньше чем за сутки пост набрал 141 тысячу голосов «за» и три тысячи комментариев. У мужчины интересовались, каким образом он смог похудеть. «Если честно, у меня была депрессия. Я просто перестал много есть», — признался он. За первые полгода Late-Community-5856 скинул 46 килограммов, а за следующие 12 месяцев — 66.

Комментаторы выразили сочувствие автору поста, но он отметил, что спустя год после развода смог прийти в себя. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше и стал счастливее.

Ранее сообщалось, что мать троих детей из британского города Мелтон-Моубрей, графство Лестершир, похудела на 32 килограмма после развода с мужем-военным. Она начала следить за питанием и заниматься спортом, когда поняла, что брак разваливается.