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Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»

13.01.2021 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицинский и образовательные центры, эффективные производства. О реконструкции площадки, расположенной в центре столицы, 13 января шла речь на выездном совещании председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча ответственных за проект лиц состоялась по инициативе уполномоченной по городу Минска в рамках поручения главы государства.  

Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»

Когда-то в пределах улиц Куйбышева – Красная – Киселева и проспекта Машерова располагались производства «Горизонта». Его переместили, а здания остались. Вопрос – как эффективно задействовать территорию?

Наталья Кочанова лично изучила возможности объекта. Сегодня здесь уже успешно функционирует медицинский центр. Он принимает свыше 200 пациентов в день. Центр намерены расширить, как и спектр оказываемых услуг. Есть идея также разместить на этой территории современный кинотеатр, научно-производственный, образовательный центры.  

Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»

Некоторые здания уже приспособлены под производство, например, швейное. Ставка также на высокотехнологичные предприятия. Стоит задача подключить к производственному наполнению Национальную академию наук и Государственный комитет по науке и технологиям, у которых уже есть интересные предложения.

Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»

Инна Ковалева, директор ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер»:
У нас здесь около 85 тысяч квадратных метров площади. Планируем реализовать здесь концепцию, чтобы это место стало удобным для наших людей, чтобы были новые рабочие места, чтобы люди любили сюда приходить, любили работать здесь.

Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»

Поставлена задача определиться с проектами уже через две недели. Акцент на развитии площадки и ее функциональном наполнении делал и глава государства, посещая холдинг. Территория в центре города должна приносить пользу горожанам и давать возможность развиваться эффективным проектам. На это еще раз обратила внимание и Наталья Кочанова. К тому же создание научно-производственного центра будет подспорьем отечественному производителю техники. Сегодня речь шла также о новых разработках. В частности, презентовали электронные столики для детских садов.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Инна Ковалева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медицинский и образовательные центры, эффективные производства. О реконструкции площадки, расположенной в центре столицы, 13 января шла речь на...
 
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