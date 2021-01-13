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Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинский и образовательные центры, эффективные производства. О реконструкции площадки, расположенной в центре столицы, 13 января шла речь на выездном совещании председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча ответственных за проект лиц состоялась по инициативе уполномоченной по городу Минска в рамках поручения главы государства.
Когда-то в пределах улиц Куйбышева – Красная – Киселева и проспекта Машерова располагались производства «Горизонта». Его переместили, а здания остались. Вопрос – как эффективно задействовать территорию?
Наталья Кочанова лично изучила возможности объекта. Сегодня здесь уже успешно функционирует медицинский центр. Он принимает свыше 200 пациентов в день. Центр намерены расширить, как и спектр оказываемых услуг. Есть идея также разместить на этой территории современный кинотеатр, научно-производственный, образовательный центры.
Некоторые здания уже приспособлены под производство, например, швейное. Ставка также на высокотехнологичные предприятия. Стоит задача подключить к производственному наполнению Национальную академию наук и Государственный комитет по науке и технологиям, у которых уже есть интересные предложения.
Инна Ковалева, директор ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер»:
Поставлена задача определиться с проектами уже через две недели. Акцент на развитии площадки и ее функциональном наполнении делал и глава государства, посещая холдинг. Территория в центре города должна приносить пользу горожанам и давать возможность развиваться эффективным проектам. На это еще раз обратила внимание и Наталья Кочанова. К тому же создание научно-производственного центра будет подспорьем отечественному производителю техники. Сегодня речь шла также о новых разработках. В частности, презентовали электронные столики для детских садов.
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Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»
Новости Беларуси. Медицинский и образовательные центры, эффективные производства. О реконструкции площадки, расположенной в центре столицы, 13 января шла речь на...
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