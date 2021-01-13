В Минске открылась выставка старинных елочных украшений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дореволюционные рождественские открытки и новогодние украшения прошлого столетия. В Минске представили частную коллекцию праздничного декора, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

На выставке – почти полторы тысячи елочных украшений. Их белорусская семья Казаковых коллекционировала больше пяти лет. Игрушки и открытки покупали на аукционах и барахолках: в Беларуси, России, на Украине.

На дореволюционных рождественских открытках часто изображали библейские сюжеты или зимние пейзажи. В свое время карточки стоили дорого, поэтому относились к ним бережно.

«Здесь очень интересные представлены сказочные персонажи: и сказка о Царе Салтане, и сказка о рыбаке и рыбке, собраны уникальные эти игрушки, которые смогли сохраниться до наших дней. Посетители находят своих детских персонажей, они очень радуются, как дети. И оставляют хорошие отзывы», – рассказала ведущий методист выставочного зала Любовь Пишкова.

Коллекцию с героями сказок Пушкина выпустили в 1949 году к юбилею поэта. В конце 50-х появились «кремлевские» украшения: крупные шары, шишки, сосульки из толстого стекла. Позже в честь успешных полетов в космос елки стали украшать фигурками ракет и космонавтов.