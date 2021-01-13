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Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В Минске 13 января прощаются с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вознести молитвы за упокой души одного из самых любимых и уважаемых архипастырей пришли сотни людей. Те, кто знали его лично, отзываются о нем как о человеке высокой духовности и внутренней культуры. Герой Беларуси, наставник, человек безграничной веры и мудрости, который до последнего своего часа молился за всех белорусов.
В Белорусскую православную церковь поступают соболезнования из разных стран и организаций, а также глав дипломатических миссий, государственных структур Беларуси, России и других стран СНГ. Похоронят Патриаршего Экзарха у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря 15 января.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Жизнь – легенда. Одна из них: когда богатые спонсоры предлагали Владыке Филарету дорогие автомобили, он отказывался, мол, люди неправильно поймут. Скромный при жизни земной, таким же ушел и в жизнь вечную, завещая без кортежей похоронить рядом с почившей братией Жировичского монастыря.
Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси:
К Богу выходец из семьи московских музыкантов пришел, когда голос церкви в атеистическом государстве звучал в тон пианиссимо – едва слышно. Он мог бы сделать блестящую карьеру в Патриархии, тогда умные и интеллигентные люди были на вес золота. Но ему был уготован другой крест – крест служения белорусской пастве.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
На почве самой показательно атеистической советской республики вырос новый православный Эдем.
Кириллу Вахромееву еще в школе пророчили карьеру дипломата, и он им стал – только в рясе. Такое немыслимо. Но в те советские годы фирменный бас Экзарха одинаково значимо и уверено звучал и в Овальном зале, и с солеи Минской кафедры. В чине Экзарха служил церкви, людям и государству четверть века. А Христу – всю жизнь.
Митрополит Филарет:
Из небытия при митрополите Филарете подняты монастыри и храмы, выстроен диалог со светской властью. Так вместе и несли крест – первый Президент созидал страну, а Экзарх из пепла и сомнения веру в Бога и духовную жизнь нашего государства. Несмотря на всю важность архипастерской ноши, никогда не терял чувство юмора.
И даже в болезнях Филарет не показывал свою скорбь. Даже на покое оставался живым идеалом для всего архиерейского сонма и паствы.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Горячая молитва за Беларусь постоянно звучала из уст почетного Экзарха. Теперь время молитвы за почившего Филарета. У храма дежурит скорая, многим верующим Филарет был родным пастырем. В голосах священников слышна скорбь, понятная – от сердца проповеди святителя многих привели к Богу.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
За годы служения церкви, стране и людям Владыка Филарет увеличил число храмов в пять раз, все его добрые дела еще откроет Бог и история. Он стал Патриархом белорусского народа – это не сан, это величина личности Филарета.
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Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В Минске 13 января прощаются с почетным Патриаршим Экзархом...
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