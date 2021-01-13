ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: в 2021 году инфляция в Беларуси может составить до 13%

13.01.2021 22:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В 2021 году инфляция в Беларуси может превысить 10% и составить до 13%. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя данные официальной статистики.

 

Эксперт: в 2021 году инфляция в Беларуси может составить до 13%
Ярослав Романчук. Фото: ex-press.by.

 

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, к уровню декабря 2019-го — на 7,4%. В декабре по отношению к ноябрю цены на продовольственные товары выросли на 1,6% (за год — на 6,2%), на непродовольственные — на 0,4% (8,1%), на услуги — на 1,7% (8,4%). Изначально власти планировали, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 5%. Согласно октябрьской оценке Национального банка, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%. Премьер-министр Роман Головченко 2 ноября заявил, что в сложившихся экономических условиях неплохим результатом будет любой однозначный показатель (до 10%).

По мнению Романчука, превышение запланированного уровня инфляции является следствием целого ряда ошибок, допущений и действий в области макроэкономической политики в первую очередь со стороны Совмина, Минфина. «В условиях рецессии повышение номинальной заработной платы почти на 13%, а реальной на 8% при падении производительности труда, сокращении инвестиций, валютной выручки на 15% требовало ужесточения монетарной политики. Она была умеренно жесткая, но недостаточно. Поэтому деньги ходили и оказывали давление на внутренний рынок», — отметил экономист.

По его словам, годовая инфляция на уровне 7,4% лишь отчасти отражает ценовое давление в ожидании дальнейшего роста цен. Это, в свою очередь, является следствием анализа субъектами хозяйствования того, что делается с деньгами и в каком состоянии находится экономика.

«Думаю, что в 2021 году с учетом состояния экономики, долговых обязательств, неплатежей, убытков, давления на руководство Нацбанка инфляция превысит 10% и составит до 13%, — сказал эксперт. — Уровень 10 или 13% будет зависеть от поведения Нацбанка, Совмина, сколько денег они будут раздавать, сколько брать в кредиты, насколько власти пойдут на банкротства. Думаю, что девальвационные и инфляционные механизмы становятся призерами гонки за обеспечение безбедного существования тех белорусских компаний, которые входят в категорию слишком важных для экономики, чтобы их банкротить».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году инфляция в Беларуси может превысить 10% и составить до 13%. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифра дня. В 2020 году в Беларуси была зафиксирована рекордная за 4 года инфляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by