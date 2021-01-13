Эксперт: в 2021 году инфляция в Беларуси может составить до 13%

В 2021 году инфляция в Беларуси может превысить 10% и составить до 13%. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя данные официальной статистики.



Ярослав Романчук. Фото: ex-press.by.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, к уровню декабря 2019-го — на 7,4%. В декабре по отношению к ноябрю цены на продовольственные товары выросли на 1,6% (за год — на 6,2%), на непродовольственные — на 0,4% (8,1%), на услуги — на 1,7% (8,4%). Изначально власти планировали, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 5%. Согласно октябрьской оценке Национального банка, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%. Премьер-министр Роман Головченко 2 ноября заявил, что в сложившихся экономических условиях неплохим результатом будет любой однозначный показатель (до 10%).

По мнению Романчука, превышение запланированного уровня инфляции является следствием целого ряда ошибок, допущений и действий в области макроэкономической политики в первую очередь со стороны Совмина, Минфина. «В условиях рецессии повышение номинальной заработной платы почти на 13%, а реальной на 8% при падении производительности труда, сокращении инвестиций, валютной выручки на 15% требовало ужесточения монетарной политики. Она была умеренно жесткая, но недостаточно. Поэтому деньги ходили и оказывали давление на внутренний рынок», — отметил экономист.

По его словам, годовая инфляция на уровне 7,4% лишь отчасти отражает ценовое давление в ожидании дальнейшего роста цен. Это, в свою очередь, является следствием анализа субъектами хозяйствования того, что делается с деньгами и в каком состоянии находится экономика.

«Думаю, что в 2021 году с учетом состояния экономики, долговых обязательств, неплатежей, убытков, давления на руководство Нацбанка инфляция превысит 10% и составит до 13%, — сказал эксперт. — Уровень 10 или 13% будет зависеть от поведения Нацбанка, Совмина, сколько денег они будут раздавать, сколько брать в кредиты, насколько власти пойдут на банкротства. Думаю, что девальвационные и инфляционные механизмы становятся призерами гонки за обеспечение безбедного существования тех белорусских компаний, которые входят в категорию слишком важных для экономики, чтобы их банкротить».