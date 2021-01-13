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Власти Нью-Йорка отберут у компании Трампа карусель, катки и гольф-клуб

13.01.2021 22:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти Нью-Йорка отберут у компании Трампа карусель, катки и гольф-клуб
Фото: Cheriss May / Reuters
Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в интервью телеканалу MSNBC.

Де Блазио пояснил, что в договорах четко прописано, что у властей города есть право их расторгнуть, если руководство компании вовлечено в преступную деятельность. «Подстрекательство к мятежу против правительства США явно является преступной деятельностью. Город Нью-Йорк больше не будет иметь ничего общего с Trump Organization», — заявил чиновник.

Согласно контрактам, компания Трампа занималась эксплуатацией двух ледовых катков и карусели в Центральном парке, а также гольф-клуба в Бронксе.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
 
 
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Власти Нью-Йорка решили расторгнуть все контракты с компанией действующего президента США Дональда Трампа на фоне недавних беспорядков в Капитолии.
 
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