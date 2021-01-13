Уголовная ответственность за распространение наркотиков в Беларуси будет наступать с 16 лет

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Это одна из поправок, которая может быть внесена в обновленный Уголовный кодекс. Первый пакет поправок уже принят, одобрен парламентом и, предположительно, вступит в силу уже летом. Сейчас идет активная работа над вторым пакетом. Ожидается, что именно он внесет наиболее важные изменения. О значимых моментах накануне рассказала депутат Палаты представителей Марина Ленчевская.

Также поправки в Уголовный кодекс предусматривают пересмотр времени содержания в СИЗО. Так, день лишения свободы в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням в колонии общего или усиленного режима. Еще одна новация - медиация в уголовном праве, то есть, заключение соглашения о примирении с потерпевшим при посредничестве медиатора. Планируется, что эта мера снизит наказание для виновных.