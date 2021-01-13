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Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

13.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Вторым стал ещё один норвежец Стурла Холм Лагрейд, который также показал безупречную стрельбу, но отстал от победителя на 12,5 сек. Третьим к финишу пришёл немец Арнд Пайфер, также стрелявший без промахов. А вот белорусские биатлонисты в очки попасть не смогли. Антон Смольский стал 42-м, Никита Лобастов – 55-м, Максим Воробей – 59-м, следом пришёл Роман Елётнов, а Сергей Бочарников – 64-й из 100 участников.

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он не допустил ни одного промаха на огневых...
 
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