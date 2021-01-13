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«Прост в общении и, казалось, знал все про всех» – представители других конфессий о митрополите Филарете

13.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Прост в общении и, казалось, знал все про всех» – представители других конфессий о митрополите Филарете

Светлая память о митрополите Филарете в сердцах не только православных. Владыка пользовался большим авторитетом и среди других конфессий. Его полюбили за искренность, уважение к каждому, за открытость и братский диалог.

Епископ Казимир Великоселец, апостольский администратор Минско-Могилёвской архиепархии: «"Возлюби Бога всей душой, сердцем и силами. Возлюби ближнего как самого себя". Это он и проповедовал – веру в Бога, любовь к ближнему. Знакомство с митрополитом Филаретом началось в начале 90-х годов, когда наступала свобода религии на этих территориях. И митрополит Филарет, и наш митрополит кардинал Свёнтек вели работу в своих вероисповеданиях, но возникали общие вопросы. И они тогда вместе решали эти вопросы. Это божий человек, он служил Господу Богу и людям, как и признанные священники».

Владимир Малинкин, председатель Совета объединения иудейских религиозных общин в Беларуси: «Мне было очень приятно, когда мы с ним встречались, не наедине, в общем порядке, он всегда особо приветствовал, говоря "шалом", это значит "здравствуйте" на иврите. Как человек он был прост в общении. Очень даже прост, он мог разговаривать на любые темы, он интересовался и нашей жизнью, нашей конфессией. Хотя мне кажется, он знал все про всех. Мы общий единый народ, это чувствовалось. Не было никакого антагонизма».  

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Теги: знакомства
 
 
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Светлая память о митрополите Филарете в сердцах не только православных. Владыка пользовался большим авторитетом и среди других конфессий. Его полюбили за...
 
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