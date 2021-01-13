Гомельские пограничники обнаружили крупный схрон со взрывчаткой и боеприпасами

Источник материала: ОНТ

Гомельские пограничники совместно с сотрудниками Хойникского РОВД и группой разминирования от войсковой части 5525 обнаружили крупный схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны и взрывчаткой. Об этом информирует Государственный пограничный комитет.

Схрон был найден в лесном массиве неподалеку от поселка Майского в Брагинском районе.

Группой разминирования войсковой части 5525 были проведены необходимые мероприятия по уничтожению боеприпасов и тротиловых шашек.

Фото: ГПК

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