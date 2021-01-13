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Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции: вступили в силу нормы для поддержки экономики в период пандемии

13.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции: вступили в силу нормы для поддержки экономики в период пандемии

Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции. Новшества, связанные с поддержкой экономики в эпидемию, вступили в силу.

Теперь любой сотрудник может уйти на самоизоляцию, и этот отпуск оплатят. В первую очередь, это коснется предприятий с непрерывным циклом производства. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению сторон. Такая мера позволит нанимателю сформировать так называемый подменный резерв, чтобы предприятие не остановилось в случае заболевания основного персонала.

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «Продолжительность отпуска не ограничена, но наниматель определяет место, где будет находиться работник. Это может быть санаторий, гостиница, пансионат. Но важно, что на этот период работнику будет сохраняться зарплата не ниже тарифного оклада тарифной ставки. Коллективным договором может быть увеличен этот размер сохраняемой заработной платы».

И ещё одно нововведение – можно болеть дома три дня без открытия больничного. Если сотрудник, например, плохо себя почувствовал, за справкой идти необязательно. Руководителя, конечно, нужно предупредить. И такой больничный не будет оплачиваться. Норма не распространяется на бюджетные организации.

Фото: БЕЛТА

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Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции. Новшества, связанные с поддержкой экономики в эпидемию, вступили в силу. Теперь любой...
 
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