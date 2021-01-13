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Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции: вступили в силу нормы для поддержки экономики в период пандемии
Источник материала: ОНТ
Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции. Новшества, связанные с поддержкой экономики в эпидемию, вступили в силу.
Теперь любой сотрудник может уйти на самоизоляцию, и этот отпуск оплатят. В первую очередь, это коснется предприятий с непрерывным циклом производства. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению сторон. Такая мера позволит нанимателю сформировать так называемый подменный резерв, чтобы предприятие не остановилось в случае заболевания основного персонала.
И ещё одно нововведение – можно болеть дома три дня без открытия больничного. Если сотрудник, например, плохо себя почувствовал, за справкой идти необязательно. Руководителя, конечно, нужно предупредить. И такой больничный не будет оплачиваться. Норма не распространяется на бюджетные организации.
Фото: БЕЛТА
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Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции: вступили в силу нормы для поддержки экономики в период пандемии
Больничный без посещения врача и оплачиваемый отпуск для самоизоляции. Новшества, связанные с поддержкой экономики в эпидемию, вступили в силу. Теперь любой...
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