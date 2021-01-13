Мастер спорта и звезда экрана! Российские актрисы со спортивным прошлым

Источник материала: ОНТ

Эти российские актрисы успели не только стать знаменитыми, но и завоевали звание мастеров спорта.

Яну Кошкину можно часто увидеть в популярных сериалах и фильмах. Мало кто знает, что Яна – мастер спорта по художественной гимнастике. В секцию девочку привела мама – профессиональная спортсменка.





Кошкина попала в кино случайно, как раз в тот период, когда ей пришлось прервать тренировки из-за травмы. Работа актрисы понравилась намного больше, чем гимнастический ковер. Девушка приняла решение оставить спортивную карьеру и не прогадала. Сегодня Яна Кошкина очень востребована у российских режиссеров.





Анна Лутцева оставила спортивную карьеру из-за модельной. Анна с детства занималась бальными танцами в школе олимпийского резерва, получила звание мастера спорта. В модельном бизнесе девушка разочаровалась, а вот в кино добилась больших успехов.





Татьяна Храмова органично вписалась в роль в фитнес-инструктора в популярном сериале «Фитнес». Ведь в её спортивной копилке серебряная медаль чемпионата России по художественной гимнастике и звание мастера спорта.



Любовь Толкалина – мастер спорта по синхронному плаванию. Несмотря на успехи в спорте, кинокарьера привлекала девушку намного больше. Она твердо решила стать актрисой и добилась своей цели!





Анна Снаткина из спортивной гимнастики перешла в аэробику, где получила звание матера спорта.









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