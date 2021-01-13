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Мастер спорта и звезда экрана! Российские актрисы со спортивным прошлым

13.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мастер спорта и звезда экрана! Российские актрисы со спортивным прошлым

Эти российские актрисы успели не только стать знаменитыми, но и завоевали звание мастеров спорта. 

Яну Кошкину можно часто увидеть в популярных сериалах и фильмах. Мало кто знает, что Яна – мастер спорта по художественной гимнастике. В секцию девочку привела мама – профессиональная спортсменка. 


Кошкина попала в кино случайно, как раз в тот период, когда ей пришлось прервать тренировки из-за травмы. Работа актрисы понравилась намного больше, чем гимнастический ковер. Девушка приняла решение оставить спортивную карьеру и не прогадала. Сегодня Яна Кошкина очень востребована у российских режиссеров. 


Анна Лутцева оставила спортивную карьеру из-за модельной. Анна с детства занималась бальными танцами в школе олимпийского резерва, получила звание мастера спорта. В модельном бизнесе девушка разочаровалась, а вот в кино добилась больших успехов. 


Татьяна Храмова органично вписалась в роль в фитнес-инструктора в популярном сериале «Фитнес». Ведь в её спортивной копилке серебряная медаль чемпионата России по художественной гимнастике и звание мастера спорта. 


Любовь Толкалина – мастер спорта по синхронному плаванию. Несмотря на успехи в спорте, кинокарьера привлекала девушку намного больше. Она твердо решила стать актрисой и добилась своей цели!


Анна Снаткина из спортивной гимнастики перешла в аэробику, где получила звание матера спорта. 



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Эти российские актрисы успели не только стать знаменитыми, но и завоевали звание мастеров спорта.  Яну Кошкину можно часто увидеть в популярных сериалах и...
 
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