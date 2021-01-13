Рождественская акция на квартиры в комплексе Minsk World продлена до 31 января: цены – от 2000 руб. за кв. м.

Источник материала: ОНТ

Каждая семья должна иметь возможность жить в собственной квартире – такова позиция крупнейшего застройщика страны, который реализует проекты в Минске. И каждой семье со стабильным доходом действительно под силу приобрести жилье в современных столичных комплексах! По многочисленным просьбам клиентов рождественская акция на квартиры продлена. Но только до 31 января.





Новый год – время покупать. Буквально за месяц накануне праздников крупнейший застройщик страны продал больше 1000 квартир и коммерческих помещений. А еще почти 2000 забронировано будущими покупателями. Позиция застройщика – у каждой семьи должно быть своё жильё. Индивидуальный подход к каждому клиенту работает. Именно поэтому рождественская акция на квартиры продолжается до конца месяца.

Только до 31 января в комплексе Minsk World цены на квартиры стартуют от 2000 руб. за кв. м. А в комплексе «Парк Челюскинцев» готовые квартиры премиум-класса с отличным видом на парк можно купить от 2950 руб. за квадрат. И каждый, кто забронирует квартиру через сайт застройщика, получит выгоду в 1000 руб. Теперь к комплексам, в которых предлагают квартиры.

Многофункциональный комплекс Minsk World – это самая современная жилая и коммерческая недвижимость, общественные помещения в центре белорусской столицы. Более 25 кварталов. Уникальное сочетание ультрасовременного урбанизма и безмятежного семейного отдыха. Широкие улицы и проспекты, 2 станции новой третьей линии метро, тихие дворы, социальная инфраструктура. 8 школ, 12 детских садов, 3 медицинских центра. И до центра всего пара остановок или 10 минут на автомобиле.

Именно в Minsk World возводят Международный финансовый центр. Строят в сотрудничестве с архитекторами и инвесторами из Дубая. Международный финансовый центр должен стать мостом между ЕС и странами Евразийского союза, экономиками Ближнего и Дальнего Востока. Кроме того – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси. Международный финансовый центр в будущем – это быстрая регистрация бизнеса, удобная инфраструктура, безвизовая зона и все услуги для деловых людей в одном месте. Рядом будет новый городской парк. Эксклюзивное предложение в комплексе Minsk World – это квартиры с дизайнерским ремонтом в доме «Майами» квартала «Северная Америка» и доме «Хельсинки» квартала «Северная Европа». Есть квартиры и в полностью готовых домах. Minsk World – это премиум квартиры, коммерческая недвижимость, общественные помещения.

Комплекс «Парк Челюскинцев» в представлении также не нуждается. Элитный жилой комплекс у границ одноименного парка. Рядом Ботанический сад, детская железная дорога, спортивные и медицинские центры, первая линия метро. Один из детских садов будет располагаться в одном из домов комплекса. Строится и второй детский сад. Под каждым домом – паркинги, попасть в которые можно на лифте. «Парк Челюскинцев» – уникальный шанс жить в центре города и одновременно быть на природе. Напомним, цена за метр здесь стартует от 2950 руб. Не хватает своих – можно и в кредит на срок до 20 лет. В первый год ставка – менее 5%. А в комплексе Minsk World – еще и уникальная рассрочка от застройщика на срок до 100 мес.

Помните, квартиры продаются быстро, быстро и проходят акции. Чтобы вашу квартиру не купили другие, нужно поторопиться.

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