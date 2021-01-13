Российский космонавт подарил коллегам на МКС космические матрешки

Источник материала: ОНТ

Находящийся на борту Международной космической станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков поздравил пользователей соцсети с наступающим старым Новым годом, а также рассказал о подарках, которые он подарил коллегам-астронавтам. Об этом он сообщил в Twitter.

Космонавт рассказал, что на МКС был настоящий праздник с Дедом Морозом, елкой и подарками. В роли Деда Мороза выступил командир российской экспедиции Сергей Рыжиков, а елка стояла на стене.

По словам Кудь-Сверчкова, астронавты NASA Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и японский астронавт Соити Ногути в подарок получили по космической матрешке, а Шэннон Уокер и Кэтлин Рубинс – платки из Павловского Посада.

Фото: twitter / Sergey Kud-Sverchkov

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