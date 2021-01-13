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Белорусы начали активно проходить техосмотр. За первую декаду месяца выдали более 53 тысяч удостоверений
Источник материала: ОНТ
На некоторых станциях диагностики очередь расписана на неделю вперед – еще несколько месяцев назад здесь было пару машин в день, а сейчас проверяют несколько десятков за сутки. Но скопления и очередей удается избежать, в том числе благодаря электронной записи. Особенно сложной работа была в первые дни нового года, судя по всему, выходные белорусы решили провести эффективно.
Улицу Социалистическую многие автовладельцы знают, потому что здесь можно проверить техническое состояние машины – работоспособность фар, рулевого управления, экологических показателей, тормозов.
Дело важное и нужное. Проверка легкового автомобиля без существенных недостатков занимает порядка 10 минут. Плюс оформление документов. И техосмотр в кармане. Так было раньше. Сейчас времени уходит чуть больше. Такого оживления на диагностических станциях в последние годы не припомнят.
На этой диагностической станции на простои не жаловались никогда. Хватает и частников, и коммерческой техники. Но в прошлые годы спрос на техосмотр в целом по стране падал. Всё изменилось с начала года. В Беларуси отвязали прохождение техосмотра от уплаты дорожного сбора. Те, кто раньше не желал его платить, ездил без допуска. Правда, справедливости ради, есть и те, кто понимает: ТО равно безопасность.
Специалисты утверждают: в стране парк автомобилей обновлен. Потому, казалось бы, проблем с ТО возникать не должно. При этом, что называется, «зачет» сразу получает не каждый.
Раньше после прохождения техосмотра выдавалась наклейка на лобовое стекло. Сейчас она заменена обычным бумажным разрешением, которое фактически можно положить в портмоне. Обойдется такой документ дополнительно в 8 рублей 70 копеек. Сейчас могут возникнуть сложности с нехваткой бланков разрешений. Того запаса, который оставался на станциях на конец 2020 года, должно было хватить на несколько месяцев спокойной работы, но он подходит к концу. Новую должны напечатать со дня на день. Пока автовладельцам выдают разрешения старого образца, с цифрами «2020», хотя уже наступил следующий год. Это связано с тем, что по законодательству бланки выдаются до тех пор, пока не будут израсходованы.
Автовладельцы настолько отвыкли проходить техосмотр, говорят специалисты, что многие до сих пор приезжают с неполным пакетом документов. Или предъявляют медицинскую справку – она уже давно не нужна. Или вовсе забывают помыть автомобиль. А ведь тем самым тормозят остальных.
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Белорусы начали активно проходить техосмотр. За первую декаду месяца выдали более 53 тысяч удостоверений
На некоторых станциях диагностики очередь расписана на неделю вперед – еще несколько месяцев назад здесь было пару машин в день, а сейчас проверяют несколько...
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