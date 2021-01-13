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Белорусы начали активно проходить техосмотр. За первую декаду месяца выдали более 53 тысяч удостоверений

13.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы начали активно проходить техосмотр. За первую декаду месяца выдали более 53 тысяч удостоверений

На некоторых станциях диагностики очередь расписана на неделю вперед – еще несколько месяцев назад здесь было пару машин в день, а сейчас проверяют несколько десятков за сутки. Но скопления и очередей удается избежать, в том числе благодаря электронной записи. Особенно сложной работа была в первые дни нового года, судя по всему, выходные белорусы решили провести эффективно. 


Улицу Социалистическую многие автовладельцы знают, потому что здесь можно проверить техническое состояние машины – работоспособность фар, рулевого управления, экологических показателей, тормозов. 

Дело важное и нужное. Проверка легкового автомобиля без существенных недостатков занимает порядка 10 минут. Плюс оформление документов. И техосмотр в кармане. Так было раньше. Сейчас времени уходит чуть больше. Такого оживления на диагностических станциях в последние годы не припомнят.

Владимир Пиульский, заместитель директора предприятия «Белтехосмотр»: «По итогам первой декады было выдано 53 925 разрешений на допуск к участию в дорожном движении, это по всей республике, что практически на 200% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас ситуация нормализуется, вы сами видите – 5 машин стоит в очереди, т.е. очереди практически нет, и так со вчерашнего дня».

На этой диагностической станции на простои не жаловались никогда. Хватает и частников, и коммерческой техники. Но в прошлые годы спрос на техосмотр в целом по стране падал. Всё изменилось с начала года. В Беларуси отвязали прохождение техосмотра от уплаты дорожного сбора. Те, кто раньше не желал его платить, ездил без допуска. Правда, справедливости ради, есть и те, кто понимает: ТО равно безопасность. 

Специалисты утверждают: в стране парк автомобилей обновлен. Потому, казалось бы, проблем с ТО возникать не должно. При этом, что называется, «зачет» сразу получает не каждый. 

Александр Кудрявцев, начальник диагностической станции №210 предприятия «Белтехосмотр»: «Несмотря на подготовку, 10–15% транспортных средств не проходят с первого раза технический осмотр, причины – неисправность тормозной системы. Стояночной либо осветительных приборов».

Раньше после прохождения техосмотра выдавалась наклейка на лобовое стекло. Сейчас она заменена обычным бумажным разрешением, которое фактически можно положить в портмоне. Обойдется такой документ дополнительно в 8 рублей 70 копеек. Сейчас могут возникнуть сложности с нехваткой бланков разрешений. Того запаса, который оставался на станциях на конец 2020 года, должно было хватить на несколько месяцев спокойной работы, но он подходит к концу. Новую должны напечатать со дня на день. Пока автовладельцам выдают разрешения старого образца, с цифрами «2020», хотя уже наступил следующий год. Это связано с тем, что по законодательству бланки выдаются до тех пор, пока не будут израсходованы.

Александр Кудрявцев, начальник диагностической станции №210 предприятия «Белтехосмотр»: «У работника ГАИ никогда не возникает никаких проблем, он имеет доступ, и у транспортной инспекции, и работник ГАИ имеет доступ к базе "Белтехосмотра", всегда может быть проверено, проходил техосмотр или нет».

Автовладельцы настолько отвыкли проходить техосмотр, говорят специалисты, что многие до сих пор приезжают с неполным пакетом документов. Или предъявляют медицинскую справку – она уже давно не нужна. Или вовсе забывают помыть автомобиль. А ведь тем самым тормозят остальных. 

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На некоторых станциях диагностики очередь расписана на неделю вперед – еще несколько месяцев назад здесь было пару машин в день, а сейчас проверяют несколько...
 
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