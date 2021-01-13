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Старый Новый год в Большом театре: история о Спящей красавице, бал, караоке с оперными звёздами

13.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Старый Новый год в Большом театре: история о Спящей красавице, бал, караоке с оперными звёздами

В вихре вальса отметят старый Новый год в Большом. С минуты на минуту начнётся бал. Гости светского раута впервые выйдут на «звёздный танцпол». Билеты на главную сцену театра получили избранные пары. Уже в фойе плясать, петь и играть будет вся честная компания. Тема этого сезона – история о Спящей красавице. Всё ли готово к празднику?        

Одежды роскошью блестят, царит шёпот комплиментов, почти тысяча дам и кавалеров ожидают лишь фразу «Бал открыт!». В новом формате – танцев будет больше. Репертуар из года в год – полонез, вальсы, польки, кадрили... А мы заглянем за кулисы.

Видите, декорации не к «Спящей красавице», которая сегодня правит балом. Впрочем, эта ёлка – тоже по Чайковскому. Узнали сцену из балета «Щелкунчик»? Какой же Новый год без него! Дебют на театральных подмостках сегодня лишь у тех, кто не пропускал репетиции. Кто, как и куда будет двигаться, знает идеальная исполнительница партии принцессы Авроры Юлия Дятко. Вот она, «Спящая красавица».

По сюжету «Спящей красавицы» сразу два бала. Столько же сегодня под сводами Большого. В фойе, помимо танцевальной программы, для публики подготовили немало сказочных подарков. Когда ещё можно спеть в караоке с оперными звёздами! Или увидеть, как рождается музыка... из воздуха.

Раньше старый Новый год называли Щедрым вечером. Сказочная феерия в Большом – пять часов! До и после полуночи не закончится шампанское в театральном буфете – обещали! Для бала всё готово! С праздником!

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В вихре вальса отметят старый Новый год в Большом. С минуты на минуту начнётся бал. Гости светского раута впервые выйдут на «звёздный танцпол». Билеты на главную...
 
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