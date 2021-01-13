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Импичмент Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей
Источник материала: ОНТ
Импичмент президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом
Палатой были утверждены правила и начаты 2-часовые дебаты по резолюции об импичменте. Ожидается, что окончательное голосование состоится в 23:00 – полночь по минскому времени (15-16 часов по местному времени).
Импичмент Трампу может быть вынесен демократами простым большинством голосов. После дело перейдет в сенат, но не ясно, будут ли обвинения рассмотрены до 20 января, когда истечет срок президентских полномочий Трампа.
Дональда Трампа обвиняют в «подстрекательстве к мятежу» после штурма Капитолия 6 января.
Фото: REUTERS / Joshua Roberts
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Импичмент президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на результаты...
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