Импичмент Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей

Источник материала: ОНТ

Импичмент президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Палатой были утверждены правила и начаты 2-часовые дебаты по резолюции об импичменте. Ожидается, что окончательное голосование состоится в 23:00 – полночь по минскому времени (15-16 часов по местному времени).

Импичмент Трампу может быть вынесен демократами простым большинством голосов. После дело перейдет в сенат, но не ясно, будут ли обвинения рассмотрены до 20 января, когда истечет срок президентских полномочий Трампа.

Дональда Трампа обвиняют в «подстрекательстве к мятежу» после штурма Капитолия 6 января.

Фото: REUTERS / Joshua Roberts

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