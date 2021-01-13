«Ложь беглых»: о блогерах в бегах и тех, кто ими управляет. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Когда на кону – немаленькие деньги, тут уже не до светлого будущего для страны. Особенно когда страну давно покинул и перебрался в Вильнюс, Варшаву или Киев. О беглых блогерах и тех, кто ими управляет – на этой неделе рубрика ОНТ «Будет дополнено» рассказывает ежедневно. Автор Игорь Тур уверен: герои сегодняшнего выпуска неприятно удивятся, увидев себя в эфире, и придут в бешенство от того, что правда о них станет известна в интернете.





Когда-нибудь о событиях в белорусской беглой оппозиции обязательно снимут сериал.

Сегодня – третий эфир, посвящённый тому, что Тихановская, перемены и политика – это ширма для одних лишь денег. Которые нужно собрать с доверчивых белорусов. И главное в этом – шоу на минских улицах должно продолжаться. Меня зовут Игорь Тур, и сегодня я расскажу о роли в белорусских протестах блогеров – и их куратора. Даже, если хотите, кукловода.

Сразу к делу. Ещё раз напоминаю о существовании телеграм-канала «Штаб Оношко», на который стоило бы подписаться, потому что там много информации о лжи основателей фондов солидарности, и есть основания считать, что многое из этого – чистая правда. И вот на одном из скриншотов, где ответственные за социальные сети Тихановской девушки обсуждают, кто сливает информацию, есть интересное сообщение – кто-то «цитировал Франаку посты». Госпожа Рогатко – тоже интересная персона, стрит-журналист, потом – активист, теперь ведёт соцсети Тихановской и продолжает оставаться дамой ещё одной городской знаменитости Антона Мотолько.

Но пока – про Франака. Это Франак Вечёрко, сын экс-главы Белорусского народного фронта Винцука Вечёрко, бывший лидер «Моладзі БНФ» и редактор на «Радио Свободы». Уже о многом говорит. У Франака, собственно, не было иного выбора, как перенять от отца эту бесконечную безрезультатную псевдоборьбу за Беларусь. Живёт он в основном в США, Чехии и Польше, и до октября 2020-го в каких-либо активных событиях вокруг выборов участия не принимал. Но внезапно Франак стал советником Светланы Тихановской по международным отношениям. К тому времени, кстати, Координационный совет пополнился ещё парочкой товарищей из старой-доброй титульной оппозиции, и в этом плане совет стал очень сильно походить на знакомую всем «пятую колонну». И вот очень скоро Франак уже выступает вместе с Тихановской в интервью, и он куда более активен и решителен, чем Светлана.

Дальше. Вы наверняка догадались, что Андрей Стрижак, основатель фондов так называемой солидарности, и Франак Вечёрко – давние друзья. Отсюда к нему такое внимание со стороны «Штаба Оношко». Из того, чего не было в публичном доступе, – скрин-шоты переписки Стрижака и Вечёрко уже осенью. Предложения обменяться рекламой, восхищение друг другом, из более важного – слова Вечёрко о том, что он по своим старым каналам готов рекламировать фонды Стрижака, чтобы деньги поступали не только от белорусов.

Но у Вечёрко есть ещё один козырь – карманные блогеры из числа тех, кто работал ещё со старой оппозицией. Они сливаются с новой генерацией (теми, кто недавно работает на фиксированную ставку) – и так образуется чат под названием Love Hata.

Скрины из него были на «Штабе Оношко», но вот чего не было – это полный состав участников чата. Здесь все, кто кричал о якобы гонениях – Вечёрко, Стрижак, Мотолько, Рогатко, Пальчис, Вербицкий и Протасевич из Нехты и другие. Причём все давно успешно уехали за границу. Кроме Артёма Шрайбмана, так любимого порталом tut.by политолога. Так вот, Шрайбману очень легко было обозревать белорусские протесты потому, что он сам состоял в чате, в котором эти протесты придумывались и раскручивались. Вспомните все сообщения, которые вы видели за последние месяцы с призывами выходить – время, место, маршруты движения, указания на противостояние с силовиками, провокации и дальнейшая реакция – всё это разрабатывалась простыми блогерами: теми, кто кричал своим подписчикам, что государство их прессует за правду. А они эту псевдоправду и сочиняли. Там ещё признания про то, что истории якобы изнасилований – это ложь, финансовая поддержка блогеров из Польши, ругань между выходцами из «Нехты» и остальными революционерами, мечты о том, что в Минске когда-нибудь будут факельные шествия, как в Киеве, в котором удачно отработали некоторые участники чата, а также мнение о том, что Статкевич, Северинец и Лосик – лохи. И заканчивается это всё депрессией после оглушительного провала Марша народовластия в ноябре. Ещё из важного – женские марши поручено организовывать городскому блогеру Антону Мотолько. А то, что чат называется Love Hata – даже немного иронично.

Потому что, если и есть в этой хате любовь – то к деньгам. И вот – ещё один скриншот из переписки брошенных Светланой активистов «Страны для жизни».

О том, что всё, во что сейчас ввязалась Тихановская, – это грязь из-за денег и ради денег, о том, что её трепетно окружают люди, которые ласково подталкивают Светлану в нужное себе направление. И это не только не перемены в Беларуси, но даже и не поддержка белорусов. А строго – деньги.

Понимает ли это сама Светлана? Догадывается. Нам кажется, что в этой переписке «Света» - это как раз Тихановская. Она чуть жёстче интересовалась, помогают ли её люди бастующим, а её люди решают, как погасить недовольство Светланы – и, конечно, никому деньгами не помогать.

Также вокруг Тихановской есть интересная команда людей, которые пишут тексты от её имени. И вот мы возвращаемся к госпоже Рогатко, экс-главе ресурса «КУКУ». В «Штабе Оношко» уже был скриншот, говорящий о том, что о «Народном ультиматуме», объявленном от имени Светланы белорусской власти, сама Светлана знать не знала. Придумала его юная девушка Настя, а вы, протестующие, взяли и поверили, и куда-то пошли.

И вот – ещё один интересный скрин. Очередной текст для Светланы Тихановской Рогатко согласовывает не с самой Тихановской, а… Правильно, с Андреем Стрижаком. Потому что вся команда вокруг Тихановской – на денежном (и очень хорошем) довольствии от Стрижака, на что сбросились сердобольные белорусы. Следовательно, то, что Светлана скажет в видеообращении «Я поддержу каждого!», решает тоже Стрижак.

Но Светлана не может никого поддержать. Даже себя. И призывы к забастовкам тоже курируются Стрижаком. Тихановская просто говорит то, что написали, а куда кого направить за какими кейсами, а также то, с какими стачкомами нужно прекратить сотрудничество, то есть кинуть, потому что те не рекламируют BYSOL, решает тоже Стрижак. Дальше команды передаются блогерам типа Пальчиса, и те уже работают точечно.

А именно призывают создавать «независимые профсоюзы». Но цель их – не защита людей, а забастовки. После которых, как уже все вроде поняли, никто никому помогать финансово не собирается. Вот, что ещё 1 сентября об этом говорила на такой профсоюзной сходке Марина Карась, одна из профсоюзных лидеров.

Марина Карась, представитель «независимых» профсоюзов: «Мой давний интерес и ближний одновременно – это объединить людей и поддержать забастовочное движение. Это мой интерес, и я здесь представляю, в том числе, и Координационный совет по забастовкам. То есть профсоюзы мы сейчас видим как инструмент поддержать забастовочное движение. Чтобы вы понимали, что мы сейчас вам не профсоюз классический предлагаем, а предлагаем поддержку забастовочного движения через профсоюз».

А пока Стрижак курирует создание проблем в Беларуси (ну, чтобы вы побольше денег отправляли в фонды), его друг Франак Вечёрко занимается международной повесткой.

А связей у Вечёрко-младшего достаточно. Как минимум, для того, чтобы в ещё одной переписке, где, как обычно в нашей оппозиции, обсуждают, кто кого подставил, прочитав агрессию в свой адрес, выдал – «со мной даже Латушко так не разговаривает».

Павел Павлович, вы такой боевой в сети – а дерзить Франаку не смеете… Потому что с ним работает зарубежная дипломатия, на которую вы, собственно, и рассчитываете. И ваше НАУ – совсем ведь не ваше, правда? Добьём схему.

Вокруг Тихановской – кольцо граждан, которые пишут ей тексты по заданию Стрижака, потому что у Стрижака деньги. Он же финансирует из фондов солидарности работу блогеров по стачкомам и оплачивает креатуру тех, кто придумывает маршруты протестов. Часть блогеров Стрижаку досталась от Вечёрко, который вошёл в близкое окружение Тихановской и подтащил сюда же подконтрольного ему Латушко. И Франак в этой схеме – главный.

Не много ли чести для Вечёрко-младшего? Да не в нём дело. А в тех силах, которые контролируют его и которые организуют европейское турне Тихановской. И этим он её, наивную, и купил. Светлана должна продолжать своё шоу, чтобы шоу продолжалось в Беларуси. Суть всего этого – деньги: больше вояжей, сильнее протесты, никому никто не помогает, от этого протесты людей, потерявших всё, радикализуются, происходят новые эпизоды столкновений, и, глядя на это, вы отправляете деньги в фонды солидарности, из которых давно никто никому не помогает. А ещё все они ждут эти 53 млн от Европы. Так что, Вечёрко – кукловод Тихановской. И если вам смешно – правильно.

В Love Hata вот вообще «угарают» с этой фотографии. Найди, говорят, кукловода за спиной у Светланы. И Франак из-за плеча, видимо, тоже «угарает».

Но только это другой смех. Над ней. Над вами. Над нами. Над всеми, на ком зарабатываются деньги.

Подпишитесь на телеграм-канал «Штаб Оношко». Завтра в «Наших новостях» на ОНТ мы расскажем, кто его ведёт и зачем. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram