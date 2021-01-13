Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби: каким был путь к победе?

Источник материала: ОНТ

Начнём с громкой победы. Арина Соболенко выиграла первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации. Белоруска завоевала трофей в Абу-Даби. Этот триумф «стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году», отметил в своём поздравлении Президент. Александр Лукашенко уверен, что целеустремленность и несгибаемый характер обязательно приведут звёздную теннисистку к главной вершине – титулу первой ракетки мира.

Первая ракетка Беларуси подтверждает свой лидирующий статус. Новый, 2021-й год, для Соболенко начался явно удачно. Финал турнира в Абу-Даби против россиянки Кудерметовой: за час и пять минут соперницы провели ровно 100 розыгрышей, и по всем показателям Арина превзошла соперницу. 6:2, 6:2. В своём первом календарном турнире она - первая. Она - лучшая.

Турнир в знойном Абу-Даби – с него начинается престижная серия WTA-500. Титульный, призовой (фонд превышает полмиллиона долларов) и многие спортсмены его ассоциируют напрямую с Новым годом. Мол, как на турнире сыграешь, так весь спортивный год и проведёшь.

Церемония награждения - в непривычной тишине и без традиционных атрибутов, всему виной ковид. Из-за мер предосторожности Арине даже пришлось самой брать главный приз. Но это нисколько не омрачило радость от завоёванного титула. На пути к нему Соболенко победила шесть соперниц. Общий счёт по сетам разгромный – 12:1!

Арина Соболенко, победительница турнира Abu Dhabi Women's Tennis Open: «В каждом матче с самого начала я делала всё, что могла. Я очень рада начать сезон с титула. Каждый финал — это нечто особенное. Я бы сказала, что финалы — это другие соревнования. Этот финал получился отличным. Игра шла очень быстро. Я счастлива, что продолжаю побеждать. Сделаю всё, чтобы так было и дальше. Проигрывать никто не любит!»

Но пока – только победы! Для Соболенко это 15-я виктория и третий титул подряд. В конце прошлого года были титулы на турнирах в Чехии и Австрии. Теперь вот покорились Объединённые Арабские Эмираты. С триумфом белоруску поздравил Президент. «Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине - титулу первой ракетки мира», – говорится в поздравлении.

Кстати, интересный момент. На турнир в Абу-Даби Арина улетала сразу же после записи новогоднего поздравления Александра Лукашенко, в котором принимала участие. И несомненно тогда получила напутствие и поддержку. А сегодня спортсменка сказала спасибо всем поклонникам.

«Лучшее фото нашей команды. Я просто не могу перестать смеяться. Всем спасибо за поддержку!»

Победа в Абу-Даби – повышение и в мировом рейтинге. С 10-го места Соболенко шагнёт на 7-е, а может и выше, если повезёт в Мельбурне. На «зелёном континенте» вскоре начнётся открытый чемпионат Австралии – один из четырёх престижных турниров того самого «Большого шлема».

Фото из архива j48tennis.net

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