ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оргкомитет хоккейного ЧМ: белорусские власти готовы к любому диалогу, но не в угоду политическим амбициям

13.01.2021 22:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Беларусь «готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата» с учетом рекомендаций» Международной федерации хоккея (ИИХФ).

 

Оргкомитет хоккейного ЧМ: белорусские власти готовы к любому диалогу, но не в угоду политическим амбициям
Работа Юлии Ляшкевич / Радыё Свабода.

 

С таким заявлением выступил оргкомитет по проведению белорусской части хоккейного чемпионата мира 2021 года, сообщает БелаПАН.

«Относительно вопросов, поднятых МФХ (президентом Рене Фазелем 11 января в Минске. — БелаПАН.) в ходе рабочей встречи с членами организационного комитета», сообщается, что белорусская сторона «будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети интернет».

Организаторы обещают обеспечить «полную безопасность участников и зрителей чемпионата в соответствии со своими обязательствами, как и для всех других международных спортивных соревнований, проведенных и проводимых в Беларуси».

«Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными. Белорусская сторона предоставит МФХ всю необходимую фактуру, которая ранее неоднократно направлялась в МОК и другие международные спортивные структуры. Вместе с тем действительно имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок, строго в рамках белорусского законодательства», — говорится в сообщении.

Белорусская сторона «готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну».

«Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна, — считает оргкомитет. — Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов, а также более 2 тыс. предложений поступило от граждан в общественные приемные по различным аспектам развития государства и общества, и этот процесс продолжается».

«В том числе с учетом этих предложений на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в феврале 2021 года, делегатами будут вырабатываться направления общественно-политического развития страны, включая основные подходы к изменению Конституции, которые впоследствии могут быть приняты только самим белорусским народом на референдуме», — подчеркивается в заявлении.

Утверждается также, что власти «открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления».

Оргкомитет «рассчитывает, что МФХ будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь «готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская і Навальны: ці трэба вяртацца?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by