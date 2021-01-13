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Основные потребители – Германия, Италия, Россия. Как на предприятии в Мозыре выпускают экологичный утеплитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мозырский деревообрабатывающий комбинат в 2020-м удвоил выпуск инновационной продукции. Изоляционная древесно-волокнистая плита, выпуск которой здесь наладили после модернизации производства, практически полностью отправляется на экспорт. Основные потребители экологически чистого утеплителя – Германия, Италия и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Европейская технология ориентирована на высокие стандарты безопасности и экологичности. Этот утеплитель – все та же древесина, только лучше. Теплая и натуральная, при этом удобная и негорючая. На этой линии дерево фактически разбирается на волокна, а затем склеивается обратно уже в стандартизированной для строительства форме. Ковер из древесных волокон регулируют по плотности и нарезают в зависимости от требований заказчика.
Мы можем делать и прямую кромку, и шипованную, и ступень. Модернизированное предприятие, что сказать.
Молодой технолог Екатерина Юрьева уже успела поработать на двух модернизированных предприятиях отрасли. До Мозыря трудилась на бумажной фабрике в Шклове.
Екатерина Юрьева, инженер-технолог:
Экологичный утеплитель не содержит формальдегидов, а используемые связующие в готовом продукте абсолютно нейтральны. Строительство с использованием подобных материалов в Евросоюзе стимулируется финансово. А поэтому 99 % мозырской продукции отправляется на экспорт. В 2020-м объемы выпуска здесь удвоили.
Алексей Квашин, начальник цеха ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»:
Спустя пять лет после пуска линии Мозырский ДОК остается единственным в СНГ производителем инновационного утеплителя. Ставка, сделанная в начале прошлого десятилетия, оказалась выигрышной. Успех предприятия – закономерный результат своевременной модернизации и переориентации на новый продукт.
Андрей Лукьяненко, директор ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»:
Отрасль в целом по итогам непростого 2020-го показала, насколько важно вовремя вкладывать деньги в развитие. Предприятия «Беллесбумпрома» в минувшем году существенно нарастили экспорт: за 11 месяцев они поставили на рынки 70 стран продукцию более чем на полмиллиарда долларов. Успех накануне отметил и Александр Лукашенко, указав при этом на ряд до сих пор незавершенных инвестпроектов.
На достигнутом не собираются останавливаться и в Мозыре. В 2021-м планируется наладить выпуск нового для страны продукта. Древесная вата – экологичный утеплитель, который займет пока пустующую нишу на отечественном рынке.
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Основные потребители – Германия, Италия, Россия. Как на предприятии в Мозыре выпускают экологичный утеплитель
Новости Беларуси. Мозырский деревообрабатывающий комбинат в 2020-м удвоил выпуск инновационной продукции. Изоляционная древесно-волокнистая плита, выпуск которой...
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