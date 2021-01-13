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Надежда Остапчук: Если протест будет ежедневным, тогда гражданское общество победит

14.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Надежда Остапчук: Если протест будет ежедневным, тогда гражданское общество победит

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  • 13.01.2021, 23:14
  • 2,306
Надежда Остапчук: Если протест будет ежедневным, тогда гражданское общество победит
Надежда Остапчук
Фото: AFP

Известная легкоатлетка прокомментировала протестное движение в стране.

Известная легкоатлетка Надежда Остапчук в интервью Tribuna.com высказалась о протестном движении.

- Белорусы смогут победить Лукашенко?

– Победить-то мы победим, но вопрос победы оттягивается. Опять же, все зависит от людей. Если действительно люди массово вернутся и уже не просто там на какие-то воскресные прогулки, а протест будет ежедневным и каждый час, тогда настанет тот момент, когда гражданское общество сможет победить, – сказала Остапчук.

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Известная легкоатлетка прокомментировала протестное движение в стране.
 
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