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Надежда Остапчук: Если протест будет ежедневным, тогда гражданское общество победит
Источник материала: Хартия'97
Надежда Остапчук: Если протест будет ежедневным, тогда гражданское общество победит
Известная легкоатлетка прокомментировала протестное движение в стране.
Известная легкоатлетка Надежда Остапчук в интервью
- Белорусы смогут победить Лукашенко?
– Победить-то мы победим, но вопрос победы оттягивается. Опять же, все зависит от людей. Если действительно люди массово вернутся и уже не просто там на какие-то воскресные прогулки, а протест будет ежедневным и каждый час, тогда настанет тот момент, когда гражданское общество сможет победить, – сказала Остапчук.
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Известная легкоатлетка прокомментировала протестное движение в стране.
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