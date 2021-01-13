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«Лукашенко в автозак!»
Источник материала: Хартия'97
«Лукашенко в автозак!»
Длинная колонна белорусов прошлась в районе улицы Одоевского.
В Минске продолжаются протесты против узурпатора.
Длинная колонна людей сегодня прошлась в районе улицы Одоевского, скандируя «Лукашенко в автозак».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Длинная колонна белорусов прошлась в районе улицы Одоевского.
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