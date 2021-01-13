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Трамп обратился к сторонникам на фоне импичмента
Источник материала: Хартия'97
Трамп обратился к сторонникам на фоне импичмента
Действующий президент США призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента.
Действующий президент США Дональд Трамп призвал американцев не допускать насилия, вандализма, а также нарушения закона во время протестов. Об этом он сообщил в заявлении для телеканала
«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — заявил Трамп. Он также добавил, что это не то, за что выступают он и США в целом.
«Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить страсти», — подчеркнул Трамп.
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Действующий президент США призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента.
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