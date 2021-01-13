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В РФ монастырь опального схимонаха Сергия штурмовали бойцы «Альфы»

14.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В РФ монастырь опального схимонаха Сергия штурмовали бойцы «Альфы»

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  • 13.01.2021, 21:56
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В РФ монастырь опального схимонаха Сергия штурмовали бойцы «Альфы»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Также в операции участвовали сотрудники ОМОНа и СОБРа.

Бойцы спецподразделения ФСБ «Альфа» участвовали в штурме Среднеуральского женского монастыря бывшего схиигумена Сергия (Романова) в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Также, по данным агентства, в операции участвовали сотрудники ОМОНа и СОБРа Свердловской области и следователи из разных городов. Руководил следственной группой следователь по особо важным делам ГСУ СК России Александр Стальмахович.

Утверждается, что после операции и допроса опального схимонаха вывезли в Москву спецбортом. «Допрос шел всю ночь, но отец Сергий не дал никаких показаний», — добавил собеседник URA.RU.

29 декабря Сергия арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 («Склонение к самоубийству»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК РФ. В Следственном комитете сообщили, что Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, чем воспрепятствовал проведению религиозных обрядов.

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Также в операции участвовали сотрудники ОМОНа и СОБРа.
 
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