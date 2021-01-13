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В Литве сформируют комиссию по блокированию поставок электроэнергии с БелАЭС

14.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Литве сформируют комиссию по блокированию поставок электроэнергии с БелАЭС

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  • 13.01.2021, 21:34
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В Литве сформируют комиссию по блокированию поставок электроэнергии с БелАЭС
фото: The Insider

Соответствующее решение 13 января приняло литовское правительство.

В Литве сформируют комиссию по блокированию поставок электроэнергии с БелАЭС. Её возглавит премьер-министр Ингрида Шимоните. Соответствующее решение 13 января приняло литовское правительство, передает БелаПАН.

Упомянутая комиссия займётся координацией, обеспечением эффективной синхронизации энергосистемы, повышением надёжности и безопасности электросети, а также мерами по снижению угроз, исходящих от Белорусской АЭС. В Вильнюсе считают, что принятых Литвой мер по предотвращению поступления электроэнергии с БелАЭС недостаточно. Там говорят о необходимости "абсолютной блокады Островца". А пока признают, что "латвийцы торгуют белорусской электроэнергией", хотя заявляли, что не будут этого делать.

Литва обеспокоена безопасностью Белорусской АЭС, построенной недалеко от литовской границы. Власти этой страны неоднократно призывали официальный Минск не запускать первый энергоблок. Однако он уже "выведен на 100% мощности".

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Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение 13 января приняло литовское правительство.
 
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