Источник материала: Хартия'97

Театральная история Виктор Шендерович

13.01.2021, 16:29

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Навальный для Путина – воплощенный ужас приближения кары.

Странная картина, не правда ли?

Главе государства, бессменному лидеру страны, объекту поклонения миллионов своих сограждан, символу огромной империи противостоит человек без имени, жалкий уголовник, растратчик, расхититель леса...

И глава государства дрожит на наших глазах мелкой дрожью и запугивает этого человека без имени, пытаясь предотвратить его возвращение в страну...

Объяснение этого сюжета – совсем простое. Навальный – это не кировский, а Бирнамский лес (см. пьесу «Макбет»). Почувствуйте разницу.

Перед нами разворачивается совершенно театральная история. Навальный для Путина – воплощенный ужас приближения кары. И чем бы ни закончился этот сюжет, он не может не впечатлять.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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