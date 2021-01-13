Источник материала: Хартия'97

Фазель капитально вляпался и безнадежно испортил финал своей карьеры 43 Александр Класковский

13.01.2021, 16:09

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Рене Фазель

Фото с сайта canada.com

Обниматься с Лукашенко — априори неблагодарное дело.

Вернувшись из Минска, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель был вынужден объясняться за свое общение с властями Беларуси, а также с Дмитрием Басковым. И все еще продолжает оправдываться.

Нервно отреагировал на критику в адрес Фазеля и Александр Лукашенко:

— Не успели переговоры закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас.

— Старый спортивный функционер Фазель капитально вляпался и уже безнадежно испортил финал своей карьеры в ИИХФ независимо от того, где пройдет ЧМ-2021. Если в Минске — полный позор. Если куда-то перенесут, то Фазеля будут долбать за долгие бесплодные игры с белорусским режимом, из-за чего издержки переноса турнира выросли. Короче, обниматься с Лукашенко — априори неблагодарное дело.

Александр Класковский, Telegram

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