По мотивам «Спящей красавицы». В Большом театре состоялся традиционный новогодний бал

Источник материала: Onliner

В новогоднюю ночь принято загадывать самые сокровенные желания. А что делать в староновогоднюю ночь? Танцевать. На настоящем балу. Уже и не посчитаешь, на протяжении скольких лет подряд в Минске, в Большом театре Беларуси 13 декабря проводится очень красивое и торжественное мероприятие — Большой новогодний бал. Вечерние платья в пол, смокинги, костюмы — неотъемлемая часть этого действа. Правда, в 2021-м, на фоне пандемии изысканные наряды должны были бы дополниться еще одним элементом — маской или респиратором, но, как видим, красота одержала верх над рекомендациями Минздрава и официальным масочным режимом.













Принять участие в программе новогоднего бала могли все желающие, начиная с 12-летнего возраста, — надо только уметь танцевать полонез, контрданс, три разных вальса, польку и две кадрили сразу — французскую и вирджинскую. Это покруче, чем подготовка человека к космическому полету, но все решаемо: тот, кто задумал непременно посетить бал, мог ходить на репетиции, чтобы точно не оконфузиться на виду у сотен бальных профессионалов.













В этом году в программу мероприятия были внесены важные изменения: во-первых, участников бала стало значительно меньше (по крайней мере, зрительное впечатление именно такое), во-вторых, масштабных танцев в фойе чуть ли не с первой минуты (как это было раньше) не наблюдалось — основное действо было перенесено на сцену. Вот как это объяснили в театре. «Формат праздника приятно удивит даже наших постоянных зрителей: танцев будет больше. Но главное — те, кто решит принять участие в основной программе бала и, купив билет, будет ходить на репетиции, смогут выступить... на главной сцене театра!»



























«Планируется, что основная танцевальная программа бала будет перемежаться с яркими вокальными и балетными номерами в исполнении звезд театра. То есть у участников будет уникальная возможность быть на одной сцене с признанными мэтрами Большого. Ведущие бала — Владимир Громов и Ольга Кажгалиева. Дирижер — Иван Костяхин», — соблазняли интересующихся в театре.



















Для тех, кто решил отдохнуть между полонезами да кадрилями, в фойе организовали разнообразные развлечения: квесты, панорамные селфи, караоке, мастер-классы, школу хороших манер — в общем, все, что душе может быть угодно.













Увы, но время окончания мероприятия почти детское — час ночи. Уверены, что все растанцевавшиеся и улыбающиеся гости хотели бы продлить красивые мгновения еще как минимум на час, а то и не на один. Но нет — правила есть правила.















