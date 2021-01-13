ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США ввели санкции против двух граждан Ирана и 16 предприятий

14.01.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минфин США объявил о введении односторонних рестрикций в отношении двух граждан Ирана и 16 предприятий за их связи с руководством этой исламской республики.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомственного Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает ТАСС.

«Управление вводит санкции в отношении двух организаций и их лидеров, а также дочерних компаний, которые контролируются Верховным лидером Ирана: «Выполнение приказа Имама Хомейни» и «Астан Кудс Разави», - отмечается в тексте. - <...> Эти якобы благотворительные организации контролируют значительные участки иранской экономики, включая активы, отобранные у политических диссидентов и религиозных меньшинств в пользу верховного лидера и других представителей иранского руководства».

Кроме того, под санкции попал гражданин Ирака Мирджираш аль-Мухаммадави по обвинению в связях с террористической организацией «Исламское государство».

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин США объявил о введении односторонних рестрикций в отношении двух граждан Ирана и 16 предприятий за их связи с руководством этой исламской республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by