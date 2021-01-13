Вышел на свободу сын Нины Багинской









nn.by. Знаменитая Нина Багинская полдня искала сына, которого должны были отпустить еще ночью 12 января. Но наконец Павел Багинский на свободе и уже дома, передает





«Меня задержали 31 декабря в 23:45, — вспоминает Павел. — А задержали меня, потому что я с матерью гулял по пустынному скверу за «Ригой», по улице Восточной. Мне приписали одиночный пикет с флагом — которого у меня даже не было, его отобрали силовики у моей мамы.





После задержания меня отвезли в Советский РОВД. Там я встретил Новый год, заночевал в камере, утром 1 января отправили меня на Окрестина».





2 января Павла судили.





«На суде я говорил, что мне нужен защитник. Судья сделала перерыв, а после сказала: вам самостоятельно нужно найти адвоката, заключить договор и прийти 4 января в Советский суд. Я думал, меня отпустят, чтобы я нашел адвоката, но нет.





Я остался на Окрестина, и 4 января был новый суд. Я попросил снова защитника — на суде присутствовала моя мать со знакомым адвокатом. Я хотел сразу заключить договор с тем адвокатом, тогда судья сделала перерыв, после которого перенесли заседание на 5 января.





На этом заседании меня уже защищал адвокат, но я все равно получил 12 суток по первому протоколу. Зато второй — по 23.4 — отправили на доработку», — рассказывает Павел.





Весь срок он провел на Окрестина.





12 суток истекли ночью 12 января. Но Павла Багинского на свободу не выпустили.





«Часа за 2 я у дежурного спросил: по приговору мой срок истекает сегодня, меня отпустят?





Ответ был с насмешками: «А что, утром не могли спросить? Как должно быть, так и будет».





Но меня никто не отпустил. Наблюдали за мною: каждые минут 15 заглядывали через окошко, чаще, чем обычно. Почему не отпускают, мне никто не объяснял.





Утром была проверка, я снова спросил: когда меня отпустят? Напомнил, что 12 суток закончились еще вчера.





Ответ был такой: если не отпускают, значит, сутки еще не закончились.





В итоге в 2 часа меня все же внезапно выпустили. Пересидел я 14 часов. Почему — не знаю», — говорит Багинский.





На условия он не жалуется, говорит, было приемлемо.





«Давления, можно сказать, тоже не было: разве что грубость, насмешки со стороны сотрудников».





Теперь Павел уже дома. Отдохнет и будет искать работу: раньше он работал на стройке, объект сдали. Сейчас Павел подрабатывает ремонтом бытовой техники.



