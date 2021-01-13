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Вышел на свободу сын Нины Багинской

14.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его задержали за 15 минут до Нового года.



Знаменитая Нина Багинская полдня искала сына, которого должны были отпустить еще ночью 12 января. Но наконец Павел Багинский на свободе и уже дома, передает nn.by.

«Меня задержали 31 декабря в 23:45, — вспоминает Павел. — А задержали меня, потому что я с матерью гулял по пустынному скверу за «Ригой», по улице Восточной. Мне приписали одиночный пикет с флагом — которого у меня даже не было, его отобрали силовики у моей мамы.

После задержания меня отвезли в Советский РОВД. Там я встретил Новый год, заночевал в камере, утром 1 января отправили меня на Окрестина».

2 января Павла судили.

«На суде я говорил, что мне нужен защитник. Судья сделала перерыв, а после сказала: вам самостоятельно нужно найти адвоката, заключить договор и прийти 4 января в Советский суд. Я думал, меня отпустят, чтобы я нашел адвоката, но нет.

Я остался на Окрестина, и 4 января был новый суд. Я попросил снова защитника — на суде присутствовала моя мать со знакомым адвокатом. Я хотел сразу заключить договор с тем адвокатом, тогда судья сделала перерыв, после которого перенесли заседание на 5 января.

На этом заседании меня уже защищал адвокат, но я все равно получил 12 суток по первому протоколу. Зато второй — по 23.4 — отправили на доработку», — рассказывает Павел.

Весь срок он провел на Окрестина.

12 суток истекли ночью 12 января. Но Павла Багинского на свободу не выпустили.

«Часа за 2 я у дежурного спросил: по приговору мой срок истекает сегодня, меня отпустят?

Ответ был с насмешками: «А что, утром не могли спросить? Как должно быть, так и будет».

Но меня никто не отпустил. Наблюдали за мною: каждые минут 15 заглядывали через окошко, чаще, чем обычно. Почему не отпускают, мне никто не объяснял.

Утром была проверка, я снова спросил: когда меня отпустят? Напомнил, что 12 суток закончились еще вчера.

Ответ был такой: если не отпускают, значит, сутки еще не закончились.

В итоге в 2 часа меня все же внезапно выпустили. Пересидел я 14 часов. Почему — не знаю», — говорит Багинский.

На условия он не жалуется, говорит, было приемлемо.

«Давления, можно сказать, тоже не было: разве что грубость, насмешки со стороны сотрудников».

Теперь Павел уже дома. Отдохнет и будет искать работу: раньше он работал на стройке, объект сдали. Сейчас Павел подрабатывает ремонтом бытовой техники.
 
 
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Его задержали за 15 минут до Нового года.
 
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