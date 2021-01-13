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Андрей Капский: деньги, которые предлагали БАТЭ за Скавыша, не позволят купить даже исполнителя среднего класса

14.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель БАТЭ Андрей Капский в интервью клубному телевидению рассказал о "смешных" деньгах, предлагаемых за нападающего Максима Скавыша.


  
"Спрос на форварда, ставшего лучшим игроком Беларуси в 2020 году, действительно есть. Правда, деньги, которые предлагают за Максима Скавыша, не позволят приобрести взамен даже исполнителя среднего класса".
 
 
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Руководитель БАТЭ Андрей Капский в интервью клубному телевидению рассказал о "смешных" деньгах, предлагаемых за нападающего Максима Скавыша.
 
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