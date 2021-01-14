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Тренер БК «Кибиркштис»: организация турнира и команды, с которыми предстоит сражаться, на отличном уровне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Розыгрыш нового турнира Восточно-Европейской женской баскетбольной лиги 13 января продолжился тремя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во всех из них приняли участие белорусские команды.
Девушки из «Цмоки-Минск» встречались с литовским «Кибиркштисом». В дебютной четверти белоруски капитально перебросали оппоненток – 23:8, на этом подвиги подопечных Вавлева закончились. К перерыву литовки сократили свое отставание до -5. В третьем игровом отрезке гостьи вывели игру на ничью, а под финальную сирену проявили хладнокровие и матч все же забрали в свой актив – 62:58. «Кибиркштис» побеждает.
Гитаутас Киевинас, тренер БК «Кибиркштис»:
Также на площадке столичного спорткомплекса «Горизонт» играли гродненская «Олимпия» и «Ника» из Сыктывкара. Навязать россиянкам сопротивление нашим девушкам удалось едва ли, в итоге поражение – 49:67. Затем против латвийского ТТТ вышли девушки из «Горизонта», но родной паркет белорускам не помог. Клуб, представляющий Минскую область, уступил коллективу из Риги – 72:80.
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Тренер БК «Кибиркштис»: организация турнира и команды, с которыми предстоит сражаться, на отличном уровне
Новости Беларуси. Розыгрыш нового турнира Восточно-Европейской женской баскетбольной лиги 13 января продолжился тремя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
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