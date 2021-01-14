Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе. Как выступили белорусы?

Источник материала: СТВ

Лучшие биатлонисты планеты продолжают выступления в немецком Оберхофе. 13 января там мужской спринтерской гонкой открылся шестой этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Раньше всех из фаворитов стартовал Стурла Холм Лагрэйд, по ходу гонки норвежец высокий статус подтвердил. Лидер молодежной номинации быстро пронесся по дистанции, нарисовав два нуля на стрельбе. Итоговый результат Лагрэйда долгое время оставался лучшим, но лишь до тех пор, пока финишную черту не пересек Йоханнес Бе.





Лидер общего зачета также был дважды точен, но пробежал еще стремительнее, опередив своего товарища по команде на 12 секунд. Тройку призеров замкнул немец Арнд Пайффер.

Из белорусской команды очков не набрал никто, лучшим из наших стал Антон Смольский – он 42-й. Все остальные финишировали кучно – на 55-м месте гонку завершил Никита Лобастов, Максим Воробей оказался 59-м, вслед за ним расположился Роман Елетнов. Сергей Бочарников – 64-й.