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Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе. Как выступили белорусы?

14.01.2021 06:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лучшие биатлонисты планеты продолжают выступления в немецком Оберхофе. 13 января там мужской спринтерской гонкой открылся шестой этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Раньше всех из фаворитов стартовал Стурла Холм Лагрэйд, по ходу гонки норвежец высокий статус подтвердил. Лидер молодежной номинации быстро пронесся по дистанции, нарисовав два нуля на стрельбе. Итоговый результат Лагрэйда долгое время оставался лучшим, но лишь до тех пор, пока финишную черту не пересек Йоханнес Бе.

Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе. Как выступили белорусы?

Лидер общего зачета также был дважды точен, но пробежал еще стремительнее, опередив своего товарища по команде на 12 секунд. Тройку призеров замкнул немец Арнд Пайффер.

Из белорусской команды очков не набрал никто, лучшим из наших стал Антон Смольский – он 42-й. Все остальные финишировали кучно – на 55-м месте гонку завершил Никита Лобастов, Максим Воробей оказался 59-м, вслед за ним расположился Роман Елетнов. Сергей Бочарников – 64-й.

Люди в материале: Стурла Холм Лагрэйд, Йоханнес Бё, Арнд Пайффер, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Роман Елетнов, Сергей Бочарников

 
 
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Лучшие биатлонисты планеты продолжают выступления в немецком Оберхофе. 13 января там мужской спринтерской гонкой открылся шестой этап Кубка мира, сообщили в...
 
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