|
«Это очень высокая оценка работы». В Гродно наградили деятелей культуры и молодых талантов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От юных звезд до профессионалов культуры и искусства. Самых заметных, талантливых и целеустремленных поздравили на главной сцене Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошли сразу две церемонии: вручение стипендий специального фонда по поддержке талантливой молодежи и областной премии имени Героя Беларуси Александра Дубко.
Пальцы ловко бегают по клавишам, из колонок – «минусовка» (это сегодня модный аккомпанемент к баяну). 12-летний Патрик Марцулевич за 4 года обучения в сельской музыкальной школе в Одельске собрал всю линейку наград – от районных до национальных конкурсов.
Учитель признается: еще на первом занятии понял, что у мальчика врожденный талант и техника игры. Для таких самородков как раз и существует специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи.
Патрик Марцулевич, учащийся Индурской детской музыкальной школы искусств филиала Одельск:
Андрей Савостьянов, учитель Индурской детской музыкальной школы искусств филиала Одельск:
По итогам ушедшего года стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи стали больше сотни начинающих звездочек из Гродненской области. Для них это большая мотивация сиять еще ярче.
Валерий Громада, заместитель министра культуры Беларуси:
Галина Буро, корреспондент:
Такое признание, конечно, особенно важно людям творческим. А потому на главной сцене региона отметили 14 лучших работников культуры и искусства. Им вручили областную премию имени Александра Дубко. Среди награжденных – артисты, режиссеры и писатели, народные мастера, клубные и музейные работники.
Одна из наград отправилась в Лиду – культурную столицу Беларуси 2020 года. Жемчужина которой – средневековый замок. В отреставрированной юго-западной башне в прошлом году открылась долгожданная экспозиция с экспонатами, начиная с 14 века.
На этот год у директора лидского музея Ольги Пилипчук тоже немало задумок: фестиваль театров огня, турнир лучников. Интерактивная форма знакомства с белорусской историей вызывает восторг у туристов. А для нее это любовь к своему и большой труд.
Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
И это не просто дипломы и цветы. Для одних – это знак, что они на верном пути, а для других – самое красноречивое спасибо за многолетний труд, благодаря которому сохраняется история, самобытные традиции белорусского народа и высокая культура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От юных звезд до профессионалов культуры и искусства. Самых заметных, талантливых и целеустремленных поздравили на главной сцене Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)