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Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент

14.01.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
Конгрессмены утвердили обвинение Трампу в подстрекательстве к мятежу.

Вопрос приняли большинством голосов представителей Демократической партии (222), кроме того, «за» проголосовали десять республиканцев.

Всего импичмент Трампа поддержали таким образом 232 члена палаты. Против высказались 197 конгрессменов, все они представляют республиканцев.

Отстранение Трампа теперь должен рассмотреть сенат, который до 19 января находится на каникулах, полномочия действующего президента США истекают 20 января.

Трамп 12 января, как писал Bloomberg, «отверг любую ответственность» за события 6 января, а импичмент назвал «охотой на ведьм».

Вечером 13 января во время заседания палаты представителей Fox News распространил заявление Трампа, где он призвал «всех американцев к спокойствию».

«В свете сообщений о новых демонстрациях я настоятельно призываю к тому, чтобы никакого насилия, никаких нарушений закона и никакого вандализма не было. Это не то, за что выступаю я, не то, за что выступает Америка», процитировал Трампа сайт телеканала.
 
 
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Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа.
 
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