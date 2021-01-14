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Лукашенко прощупывает Кремль: как отреагируют на затяжку транзита власти
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
По его словам, сроки проведения плебисцита могут быть названы на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в середине февраля.
UDF.BY поинтересовался у экспертов, что по их мнению замышляют действующие власти.
«Очевидно, что у Лукашенко нет никакого внятного плана»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что план власти простой – затягивать проведение конституционной реформы как можно дольше.
Фото: euroradio.by
«Думаю, эта формулировка Лукашенко была сделана для того, чтобы прощупать российскую позицию. Известно, что Москва настаивает, чтобы конституционная реформа и референдум были проведены до конца этого года – не позже. Лукашенко хочет посмотреть, как Кремль среагирует на затяжку процесса. Он же не сказал, что референдума вообще не будет», – отметил Казакевич.
Каков дальнейший план руководителя Беларуси?
«Очевидно, что у Лукашенко нет никакого внятного плана. Нет понимания, какую по содержанию реформу проводить, и вообще нет желания ее осуществлять, инициировать референдум. Есть желание «перевернуть страницу» и продолжать работать как это было прежде, до президентских выборов 2020 года», – считает Казакевич.
Уже через месяц Всебелорусское народное собрание (ВНС). Какая миссия отводится ему властями?
«Мне кажется, существенно уже никакая. Если первоначально обсуждалась идея, что на ВНС будет объявлено о запуске новой политической модели, проекте новой Конституции и старте кампании по референдуму, то судя по информации, которая появилась в последние недели, скорее всего собрание будет формальным, пройдет в своем обычном режиме и ничего решать не будет», – полагает Казакевич.
То есть на ВНС традиционно будут утверждены параметры на будущую пятилетку и обтекаемые фомулировки по развитию страны.
«На данный момент стоит ожидать небольшое популистское мероприятие без конкретного политического содержания, без политических последствий», – считает политолог.
«Как новую Конституцию можно рассмотреть на референдуме без парламента?»
Бывший председатель Верховного Совета, заслуженный юрист Беларуси, председатель Общественной конституционной комиссии Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY
отметил, что власти умалчивают о подводных камнях в процессе изменения основного закона.
Фото: svaboda.org
«Конституция сначала должна быть рассмотрена и утверждена парламентом, а потом уже может выноситься на референдум», – сказал Гриб.
Он напомнил, что в основном законе страны 9 разделов, 8 глав, 146 статей, каждая из которых имеет по несколько частей.
«В целом в Конституции примерно 300 частей. И каждая из них несет какую-то норму права. Представьте все эту махину, регулирующую все права в стране. Как ее можно рассмотреть на референдуме без парламента? Конституцию можно вынести на референдум только пакетом. Поставить вопрос: вы за или против нового варианта. Иначе избиратели будет в тупике: что-то их в новой Конституции будет устраивать, а что-то нет – и как тогда голосовать?», – считает Гриб.
Правда, есть и другой вариант.
«Если выносить новый проект Конституции на референдум до одобрения парламентом, то это решение может носить совещательный характер», – отметил заслуженный юрист Беларуси.
«Но из сказанного властями, я делаю вывод, что таких планов у них нет. Если они оттягивают процесс, то, наверное, с их стороны это лишь политика по удержанию власти», – полагает Гриб.
Если бы парламент детально рассматривал проект новой Конституции, то сколько времени это могло бы занять?
«Когда мы принимали Конституцию в 1994 году, работа над ней заняла три с половиной года. И это не самый большой срок вообще-то», – отметил бывший председатель верховного Совета.
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«Очевидно, что у Лукашенко нет никакого внятного плана»
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