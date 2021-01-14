Лукашенко прощупывает Кремль: как отреагируют на затяжку транзита власти

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Коллаж: РБК-Украина

«Очевидно, что у Лукашенко нет никакого внятного плана»







Фото: euroradio.by

«Думаю, эта формулировка Лукашенко была сделана для того, чтобы прощупать российскую позицию. Известно, что Москва настаивает, чтобы конституционная реформа и референдум были проведены до конца этого года – не позже. Лукашенко хочет посмотреть, как Кремль среагирует на затяжку процесса. Он же не сказал, что референдума вообще не будет», – отметил Казакевич.



«Очевидно, что у Лукашенко нет никакого внятного плана. Нет понимания, какую по содержанию реформу проводить, и вообще нет желания ее осуществлять, инициировать референдум. Есть желание «перевернуть страницу» и продолжать работать как это было прежде, до президентских выборов 2020 года», – считает Казакевич.



«Мне кажется, существенно уже никакая. Если первоначально обсуждалась идея, что на ВНС будет объявлено о запуске новой политической модели, проекте новой Конституции и старте кампании по референдуму, то судя по информации, которая появилась в последние недели, скорее всего собрание будет формальным, пройдет в своем обычном режиме и ничего решать не будет», – полагает Казакевич.

«На данный момент стоит ожидать небольшое популистское мероприятие без конкретного политического содержания, без политических последствий», – считает политолог.

«Как новую Конституцию можно рассмотреть на референдуме без парламента?»







Фото: svaboda.org

«Конституция сначала должна быть рассмотрена и утверждена парламентом, а потом уже может выноситься на референдум», – сказал Гриб.



«В целом в Конституции примерно 300 частей. И каждая из них несет какую-то норму права. Представьте все эту махину, регулирующую все права в стране. Как ее можно рассмотреть на референдуме без парламента? Конституцию можно вынести на референдум только пакетом. Поставить вопрос: вы за или против нового варианта. Иначе избиратели будет в тупике: что-то их в новой Конституции будет устраивать, а что-то нет – и как тогда голосовать?», – считает Гриб.



«Если выносить новый проект Конституции на референдум до одобрения парламентом, то это решение может носить совещательный характер», – отметил заслуженный юрист Беларуси.



«Но из сказанного властями, я делаю вывод, что таких планов у них нет. Если они оттягивают процесс, то, наверное, с их стороны это лишь политика по удержанию власти», – полагает Гриб.



«Когда мы принимали Конституцию в 1994 году, работа над ней заняла три с половиной года. И это не самый большой срок вообще-то», – отметил бывший председатель верховного Совета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко прощупывает Кремль: как отреагируют на затяжку транзита власти «Очевидно, что у Лукашенко нет никакого внятного плана»

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