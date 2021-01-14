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Похудела на 104 кг и стала фитнес-моделью! Удивительная история девушки с характером
Источник материала: ОНТ
Австралийская девушка Сара Мэй действительно пример силы духа и характера. За три года девушка похудела на 104 килограмма.
Вес Сары превысил 150 килограммов после рождения дочери. Девушка поняла, что дальше поправляться некуда и серьезно взялась за себя.
Ежедневные усилия принесли свои результаты. Сара стала выглядеть как фитоняшка. Конечно, понадобилась операция по удалению лишней кожи, но девушка была готова на всё, чтобы выглядеть так, как на этих фото.
Работа Сары над собой достойна восхищения! Её преображение вдохновляет многих девушек на изменения.
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Австралийская девушка Сара Мэй действительно пример силы духа и характера. За три года девушка похудела на 104 килограмма. Вес Сары превысил 150 килограммов после...
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