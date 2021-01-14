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Палата представителей США объявила импичмент Трампу

14.01.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Прямая трансляция голосования проводилась на YouTube-канале USA Today.

На суд конгрессменов была вынесена статья «Подстрекательство к мятежу». Документ требовал вынести импичмент и запретить Дональду Трампу занимать в будущем выборные должности.

Далее дело перейдет в сенат, но пока не ясно, будут ли обвинения рассмотрены до 20 января, когда истечет срок президентских полномочий Трампа.

До сих пор Палата представителей США лишь трижды объявляла импичмент: в 1868 году Джонсону, в 1998 году Клинтону и самому же Трампу в 2019 году. Сенат оправдывал всех троих.

Трамп стал первым в истории США президентом, которому импичмент был объявлен дважды; также он может стать первым в истории президентом США, лишенным поста, если голосование сената состоится до 20 января.

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Прямая трансляция голосования проводилась на YouTube-канале USA Today. На...
 
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