5 признаков того, что вам изменяют или дело к этому идёт

Источник материала: ОНТ

Если от вас начинают что-то скрывать, это можно определить по явным внешним признакам. Часто необходимость обманывать возникает, когда один из партнеров начинает романтические отношения с другим человеком, но пока не готов в этом честно признаться в текущих отношениях.

1. Первое, что делает человек, вынужденный скрывать отношения на стороне, это прячет свой телефон. Если партнер поставил на телефон пароль, когда его раньше не было, переворачивает его лицевой стороной вниз, выключает звук, отключил отображение сообщений на экране, уходит в другую комнату разговаривать, то это – настораживающий фактор.



2. Следует отметить, что любая резкая смена в поведении партнера, будь-то в стиле одежды, внешнего образа, неожиданных занятиях спортом и новых увлечениях, может говорить о том, что в его\её жизни появился другой человек.





3. Частые отлучки по работе или по делам знакомых могут тоже свидетельствовать об измене или её предпосылках. Встречи требуют времени, а чтобы оправдать своё отсутствие, необходимо организовать себе более или менее правдоподобную «легенду».





4. Раздражительность, постоянная критика партнёра и сравнение с другими, избегание прикосновений и разговоров «по душам». Мы привыкаем к своему партнеру, его поведению с нами и ожидаем этого на постоянной основе, но если появляется третий, то сравнение неизбежно. И сравнение, увы, чаще всего не в нашу пользу.





5. Если есть третий в отношениях, то только человек с железной выдержкой и дипломом лжеца сможет разговаривать со своим партнером в то время, как находится с новой пассией. Поэтому если начали возникать проблемы с дозвоном, то это тревожный звоночек.

Есть и другие признаки измены, но они зависят от характера человека и его принципов. Женщины, у которых есть связь на стороне, чаще склонны отказывать текущему партнеру в телесной близости, чем мужчины. Также они склонны чаще искать себе оправдание, обвиняя партнёра в нехватке общения, неспособности позаботиться и дать ту близость, которой им не хватает. Мужчины скорее начинают быть более скрытными и отстраненными, когда заводят новые, параллельные отношения.

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