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На большом экране покажут спектакль «Онегин» одного из самых популярных российских режиссеров

14.01.2021 07:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спектакль «Онегин» известного новосибирского театра «Красный факел» от титулованного российского режиссера Тимофея Кулябина покажут в кинотеатре 15 января. Показ пройдет в рамках «Театрального клуба», поэтому после просмотра зрители смогут обсудить увиденное с театральными экспертами.


«Онегин». Фото предоставлено организаторами

«Онегин» ни капли не похож на то, чего можно ожидать от постановки, отсылающей к Пушкину. Режиссер Тимофей Кулябин обращается к классическому «Евгению Онегину», при этом не оставляя в нем ничего узнаваемого. Время действия спектакля — наши дни. Место действия — кинопавильон. В атмосфере спектакля буквально из ничего рождается невероятная реальность. В ней нет ни балов, ни вееров, ни лорнетов. И никакой «энциклопедии русской жизни». Только чувства и страсти. Искренность и заблуждения. Движение навстречу друг другу и потери.

Выбор этого спектакля для программы «Театрального клуба» не случаен: «Онегина» можно назвать знаковым событием в мире русского и европейского театра. Новосибирский театр «Красный факел» дважды стал лауреатом премии «Золотая маска», впервые за 20 лет ее существования. Имя Тимофея Кулябина точно известно театралам: режиссер уже успел получить признание в России, стать участником ведущих театральных фестивалей, искусно поставить русскую классику, а также поработать с европейскими театрами. Спектакль «Онегин» дважды был представлен в рамках Международного театрального форума «ТЕАРТ» в 2015 и 2020 году.


«Онегин». Фото предоставлено организаторами

«Театральный клуб в Silver Screen» — это место, где показывают лучшие мировые постановки в формате высококачественной видеозаписи. Три звонка перед началом, кофе в антракте и новые визуальные впечатления позволят погрузиться в театральную атмосферу. После просмотра зрители вместе с приглашенными гостями из сферы театра участвуют в дискуссии и смогут задать вопросы театральным экспертам.

В этот раз постановку Тимофея Кулябина можно будет обсудить с театральным критиком Алексеем Стрельниковым, а также с Викторией Беляковой, театроведом и организатором фестиваля WriteBox. Модератором встречи выступит директор «АРТ Корпорейшн» и форума «ТЕАРТ» — Анжелика Крашевская.

Когда: 15 января, 19.00
Где:
Сколько: от 20 рублей

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Спектакль «Онегин» известного новосибирского театра «Красный факел» от титулованного российского режиссера Тимофея Кулябина покажут в кинотеатре VOKA CINEMA by Silver...
 
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