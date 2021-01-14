На большом экране покажут спектакль «Онегин» одного из самых популярных российских режиссеров

Источник материала: Tut.by

Спектакль «Онегин» известного новосибирского театра «Красный факел» от титулованного российского режиссера Тимофея Кулябина покажут в кинотеатре VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall 15 января. Показ пройдет в рамках «Театрального клуба», поэтому после просмотра зрители смогут обсудить увиденное с театральными экспертами.



«Онегин». Фото предоставлено организаторами

«Онегин» ни капли не похож на то, чего можно ожидать от постановки, отсылающей к Пушкину. Режиссер Тимофей Кулябин обращается к классическому «Евгению Онегину», при этом не оставляя в нем ничего узнаваемого. Время действия спектакля — наши дни. Место действия — кинопавильон. В атмосфере спектакля буквально из ничего рождается невероятная реальность. В ней нет ни балов, ни вееров, ни лорнетов. И никакой «энциклопедии русской жизни». Только чувства и страсти. Искренность и заблуждения. Движение навстречу друг другу и потери.

Выбор этого спектакля для программы «Театрального клуба» не случаен: «Онегина» можно назвать знаковым событием в мире русского и европейского театра. Новосибирский театр «Красный факел» дважды стал лауреатом премии «Золотая маска», впервые за 20 лет ее существования. Имя Тимофея Кулябина точно известно театралам: режиссер уже успел получить признание в России, стать участником ведущих театральных фестивалей, искусно поставить русскую классику, а также поработать с европейскими театрами. Спектакль «Онегин» дважды был представлен в рамках Международного театрального форума «ТЕАРТ» в 2015 и 2020 году.



«Онегин». Фото предоставлено организаторами

«Театральный клуб в Silver Screen» — это место, где показывают лучшие мировые постановки в формате высококачественной видеозаписи. Три звонка перед началом, кофе в антракте и новые визуальные впечатления позволят погрузиться в театральную атмосферу. После просмотра зрители вместе с приглашенными гостями из сферы театра участвуют в дискуссии и смогут задать вопросы театральным экспертам.

В этот раз постановку Тимофея Кулябина можно будет обсудить с театральным критиком Алексеем Стрельниковым, а также с Викторией Беляковой, театроведом и организатором фестиваля WriteBox. Модератором встречи выступит директор «АРТ Корпорейшн» и форума «ТЕАРТ» — Анжелика Крашевская.