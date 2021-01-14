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«Поможем вырастить свободу». На литовском телевидении прошел благотворительный марафон помощи Беларуси и Украине

14.01.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовское общественное телевидение LRT провело благотворительный марафон «Вместе к победе», на котором собрано 68.607 евро в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси и в помощь украинскому Донбассу.

 

«Поможем вырастить свободу». На литовском телевидении прошел благотворительный марафон помощи Беларуси и Украине
Фото: lrt.lt.

 

Как сообщает БелаПАН, LRT проводит благотворительные марафоны с 2017 года в День защитников свободы (13 января). Традиционно собиралась помощь Украине, в этом году впервые — также и Беларуси. С белорусской стороны пожертвования получат фонды BySol и «Страна для жизни», с украинской — фонд Blue/yellow.

«Мы говорим о родственном и исторически близком нам народе. Литовцы немало пожертвовали за свободу, и никто не может знать и больше сочувствовать тем, кто за нее борется, чем мы», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, под патронажем которого проходил телемарафон.

«Если народ задавлен диктатором, мы должны быть рядом со своими братьями-белорусами и говорить об этом», — подчеркнул глава государства.

В телемарафоне участвовала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Белорусы сейчас укрепляют структуры, которые создали, люди учатся коммуницировать друг с другом, сами принимать решения. Это зачатки демократии, которым тоже нужно учиться», — сказала Тихановская, отвечая на вопрос о протестах.

Она ожидает, что к весне массовые протесты возобновятся. «В ходе нее все и получится», — считает экс-кандидат в президенты.

«Сначала белорусы очень удивили меня, я восхищалась, — заявила на телемарафоне экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. — Как они боролись, как они понимали свое будущее, что они сами должны защищать свою свободу и демократию».

По ее мнению, иногда такая борьба длится очень долго. «Даже нам нужно постоянно защищать нашу свободу. Мы понимаем эту ситуацию, это наши соседи, братья и сестры. Это большая ответственность — протянуть им руку помощи», — отметила экс-президент.

Во время телемарафона демонстрировались кадры 1991 года, когда литовцы защищали независимость, протестов в Беларуси, а также из восточной Украины. Лозунг нынешней акции: «Наша свобода выросла, давайте поможем вырастить ее нашим соседям».

Главное, чтобы он (протест. — БелаПАН.) не остановился, не прекратился. Все устали, волна протестов ослабла, возможно, она приобретает другие формы, ушла в подполье», — сказал на телемарафоне посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас, который после отзыва находится в Вильнюсе.

По его мнению, главное, что нужно сейчас белорусам — «внимание простых людей к простым людям».

 
 
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Литовское общественное телевидение LRT провело благотворительный марафон «Вместе к победе», на котором собрано 68.607 евро в поддержку пострадавших во время...
 
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