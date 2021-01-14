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«Компьютеры в ремонте». Винярский и Лазарь отпущены на свободу, но — без изъятой техники

14.01.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанные 13 января директор частного издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь (Wiecier Mechaniczny) дали подписку о неразглашении материалов уголовных дел и вечером в среду отпущены на свободу, сообщает БелаПАН.

 

«Компьютеры в ремонте». Винярский и Лазарь отпущены на свободу, но — без изъятой техники
Геннадий Винярский и Анатолий Лазарь.

 

«Всем спасибо за поддержку! Я дома. Под подпиской о неразглашении», — написал Винярский на своей странице в «Фейсбуке».

«Друзья, я сейчас дома. Звонить мне нет смысла. Телефон, компьютер, винчестеры «в ремонте». Конкретного ничего не скажу — подпиcка. Спасибо вам всем», — сообщил Лазарь в «ФБ».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, у обоих изъяты компьютеры и смартфоны.

 
 
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Задержанные 13 января директор частного издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь (Wiecier Mechaniczny) дали подписку о неразглашении...
 
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