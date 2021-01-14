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Открылся новый демократичный ресторан паназиатской кухни от владельцев «Пицца Темпо» и «Васильки»

14.01.2021 07:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях на проспекте Независимости, 78 открылся новый ресторан паназиатской кухни Marumi. Его запустили учредители «Пицца Темпо» и «Васильки» — и это их первый проект вне названных брендов. Показываем, каким он получился, и знакомим с ценами.


Marumi — демократичное заведение из списка сетевых ресторанов от учредителей пиццерий «Пицца Темпо» и ресторанов «Васильки». Сеть развивается почти 20 лет, на данный момент представлена более чем 30 заведениями по всей стране. Но Marumi — первый проект вне упомянутых брендов.

Ресторан задумали в 2020 году, от идеи до реализации прошло около года. Представители заведения говорят, что вскоре и новый проект превратится в сетевой формат. Если, конечно, будет пользоваться популярностью. В чем, к слову, они не сомневаются.




Кухня в Marumi традиционная паназиатская с акцентом на японскую. В меню — классические блюда в интерпретации бренд-шефа. Кстати, в первые дни после открытия, в том числе сегодня, 14 января, действует скидка 30% на всю кухню.

Вот несколько позиций из меню:

«Том Ям» с креветками — 10,9 рубля;
«Фо Бо» с говядиной — 10,9 рубля;
пад тай с курицей — 9,2 рубля;
курица гунбао — 8,90 рубля;
десерт «Моти» — 5,8 рубля.




Ресторан немаленький. Он рассчитан на 110 гостей и разделен на три зоны. В интерьере, а точнее на картинах на стенах, изображено много летящих журавлей — символов удачи, преданности и процветания.

Само название — Marumi — дословно с японского переводится как «округлость». Относительно заведения в нем объединили несколько ассоциаций: круг — солнце — Япония (Страна восходящего солнца), роллы — как одна из разновидностей суши.


К слову, в сфере ресторанного бизнеса говорят, что запуском ресторана с новым направлением дело не закончится и скоро учредители «Пицца Темпо» и «Васильки» запустят новый кондитерский проект. Но в сети подробностями пока не делятся.

Marumi

Адрес: пр-т Независимости, 78
Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.00

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Теги: Минск
 
 
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На днях на проспекте Независимости, 78 открылся новый ресторан паназиатской кухни Marumi. Его запустили учредители «Пицца Темпо» и «Васильки» - и это их первый проект...
 
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