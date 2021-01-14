В минувшую среду в Беларуси были задержаны не менее 10 протестующих

Источник материала: АФН

В минувшую среду, 13 января, силовики задержали не менее 10 человек в Минске за участие в акциях протеста и гражданской солидарности.

Такие данные опубликовал телеграм-канал «Списки задержанных». В Минске вчера проходили районные акции протеста.

Задержания проводились и во вторник. В частности, пресс-служба ГУВД Мингорисполкома подтвердила, что 12 января были задержаны 13 человек.