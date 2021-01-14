|
Витебские таможенники задержали нелегальную партию автозапчастей на круглую сумму
Источник материала: Партизан
Витебские таможенники выявили крупную партию новых автомобильных запчастей.
Известно, что они были скрыты в железнодорожном контейнере. Так, он следовал из Латвии на территорию ЕАЭС вместе с аналогичным товаром, который ранее уже был в употреблении.
Об этом
Всего во время проверки удалось выявить 677 единиц автозапчастей на сумму свыше 120 тысяч рублей. По факту случившегося был начат административный процесс, который займет некоторое время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебские таможенники выявили крупную партию новых автомобильных запчастей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)