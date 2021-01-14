Конгрессмены США проголосовали за импичмент Трампа

пише т ТАСС. Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. В поддержку документа высказались 232 законодателя, против - 197,т ТАСС.

Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. Ее поддержали 232 законодателя, в том числе 10 однопартийцев Трампа. Против проголосовали 197. Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда проголосовала за импичмент, однако контролируемый республиканцами Сенат в начале 2020 года оправдал главу государства по обеим из утвержденных конгрессменами статьям обвинения.













Нынешняя инициатива была внесена в Палату представителей от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд) в понедельник. Авторы резолюции вменяют Трампу в вину совершение "тяжких преступлений и правонарушений". В качестве одного из аргументов в пользу отстранения его от должности приводится 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже. Данная поправка была принята вскоре после Гражданской войны в США (1861-1865) и направлена на то, чтобы помешать деятелям Конфедерации занимать государственные должности в период Реконструкции. Документ также содержит призыв запретить Трампу занимать государственные посты и в будущем.





Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. По мнению демократов, именно после речи главы Белого дома толпа двинулась к Капитолию и начала его штурм, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Авторы резолюции убеждены, что Трамп сознательно подстрекал своих сторонников "к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов" и тем самым "продемонстрировал, что останется угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Дальнейшая процедура

Теперь обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебное разбирательство. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных. Чтобы президент был отстранен от должности, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).





Однако Сенат, по всей видимости, в любом случае не успеет подвергнуть Трампа импичменту до истечения срока его полномочий. Согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она сможет заняться этим вопросом уже только после окончания президентского срока республиканца. Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января. Инаугурация избранного президента Байдена состоится в полдень 20 января.





В свою очередь газета The Washington Post поясняет, что импичмент, если он будет вынесен по итогам рассмотрения в Сенате, не помешает Трампу баллотироваться на должность президента в 2024 году. Для этого сенаторам придется провести отдельное голосование по данному вопросу.

Импичмент в истории США

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего четыре раза. Она коснулась Эндрю Джонсона (1868), Билла Клинтона (1998-1999), Ричарда Никсона (1974) и Трампа (2019-2020).





В предыдущий раз действующего американского лидера пытались отстранить от власти из-за утверждений об оказании им во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок. Однако Сенат, большинство в котором на тот момент было у республиканцев, оправдал Трампа.





Джонсон и Клинтон также в свое время были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.