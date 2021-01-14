Палата представителей объявила импичмент Трампу, теперь слово за сенаторами

Нижняя палата конгресса США большинством голосов утвердила обвинения против президента Дональда Трампа. За импичмент проголосовал 232 конгрессмена, против — 197. При этом, импичмент поддержали 10 республиканцев.





Как сообщает РБК , теперь документ будет передан в сенат. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Для утверждения обвинительного вердикта демократам не хватает 17 голосов республиканцев. При этом о возможной поддержке импичмента ранее говорили лишь трое сенаторов от Республиканской партии.

В декабре 2019 года, после того, как демократы получили большинство в нижней палате в результате промежуточных выборов, палата представителей также проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа, но через сенат документ не прошел.

Источник The Washington Post рассказал, что сенат не собирается рассматривать импичмент до инаугурации Джо Байдена. Однако демократы рассматривают возможность объявить импичмент уже после смены президента. После выборов демократы получат перевес в сенате и смогут сами определять процедуру суда над Трампом. При этом цель импичмента — лишить Трампа права баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Для осуждения или оправдания Трампа понадобится время, и сенат не сможет утверждать кандидатуры в новую администрацию. По информации газеты, Байден уже интересовался, сможет ли сенат половину дня заниматься импичментом, а вторую половину — обсуждать представленных им кандидатов.

Ранее демократы вносили в палату представителей резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу применить в отношении Трампа 25-ю поправку к Конституции. В соответствии с ней вице-президент США может собрать заседание кабинета и принять решении об отстранении главы государства как человека, не способного в дальнейшем исполнять свои обязанности.

Эта резолюция была принята большинством голосов, однако Пенс заранее предупредил, что не воспользуется 25-й поправкой, чтобы не создавать «ужасный прецедент». По его словам, до окончания срока полномочий Трампа остается неделя, а действия конгресса в нынешних условиях могут еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

В Демократической партии считают, что именно призывы Трампа в социальных сетях и его несогласие с итогами президентских выборов привели к событиям 6 января, когда сторонники действующего главы государства ворвались в здание Капитолия и попытались сорвать заседание, на котором должны были утвердить победу Байдена. В результате столкновений погибли пять человек, задержания участников штурма продолжаются до сих пор.